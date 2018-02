Newport, Isle Of Wight (ots/PRNewswire) -



Der Lösungsanbieter und Softwareentwickler MyCRM hat heute die nächste Version von eMap für Microsoft® Dynamics CRM/365 unter Verwendung der Bing Maps API angekündigt. Die neueste Lösung kann als Testversion oder als Update vom MyCRM Download Center heruntergeladen werden: https://downloads.mycrmgroup.com/Products/2016/eMap



eMap von MyCRM ist ein umfangreiches Datenmanagement-Tool, mit dem Benutzer von Microsoft® Dynamics CRM/365 CRM-Daten aus einer integrierten Bing Map direkt übernehmen und bearbeiten können. eMap enthält eine Auswahl an erstklassigen Vertriebs- und Marketingtools, vom Erstellen komplexer Suchanfragen nach Standort über das Kennzeichnen von Bereichen auf einer Karte bis hin zum Erstellen von Marketinglisten und Planen von Routen, um Kunden oder Interessenten zu besuchen. eMap ist eine der wenigen Lösungen, die auch externe Datenquellen nach Standort einbindet und weltweit Zugriff auf 85 Millionen externe Geschäftsdaten mit grundlegenden Kontaktinformationen in CRM ermöglicht. Dies schafft eine leistungsstarke Such- und Recherchelösung.



CEO Alistair Dickinson sagte: "Wir sind sehr stolz auf die eMap-Lösung für Microsoft Dynamics CRM/365, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Produktivität zu steigern und ihre Investitionen in Microsoft Dynamics erheblich zu steigern. "Wow!" ist der am häufigsten verwendete Ausdruck, wenn wir Feedback von unseren Kunden und Endbenutzern erhalten."



Die eMap-Lösung ist eine kosteneffektive, Abonnement-Lösung, die mit einem überzeugenden Lizenzmodell angeboten wird, das nur ein Abonnement für die Benutzer erfordert, die Zugriff auf die eMap-Funktionalität benötigen, und nicht für jeden Microsoft Dynamics-Benutzer, der aktiviert ist. Abonnements können monatlich oder jährlich mit Vergünstigungen für Volumen und Laufzeit erworben werden und je nach Bedarf erweitert oder eingegrenzt werden.



Informationen zu MyCRM



MyCRM befindet sich nun im 9. Jahr seines Bestehens und verzeichnet stetiges Wachstum und anhaltende Gewinne. Wir sind weiterhin innovativ und bieten unseren Kunden weltweit einen einzigartigen, freundlichen und vertrauenswürdigen Service. MyCRM ist eine in Großbritannien eingetragene und ansässige Organisation mit beschränkter Haftung, die mehr als 300 Kunden in 27 Ländern auf der ganzen Welt betreut.



Testsoftware



MyCRM kann eine voll ausgestattete eMap-Testversion mit integrierter Geschäftsdatenintegration für einen begrenzten Zeitraum von 14 Tagen bereitstellen. Dafür bitte hier anmelden: https://downloads.mycrmgroup.com/Products/2016/eMap



YouTube Videos



Wir haben kürzlich neue Inhalte zu unserem YouTube-Kanal hinzugefügt. Diese demonstrieren die einfach zu verwendenden Funktionen von eMap. Alle Videos können hier auf unserer Website eingesehen werden: https://downloads.mycrmgroup.com/Products/2016/eMap



Weitere Informationen erhalten Sie von Mike Spink per E-Mail unter sales@mycrmgroup.com, oder telefonisch unter +44(0)1983-245-245.



