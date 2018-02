Der Groll der Diesel-Halter ist angebracht. Sollte sich aber an die Richtigen wenden. Die Autoindustrie kennt seit über 20 Jahren das Stickoxid-Problem und eine technische Lösung. Bloß genutzt hat sie das nie.

Gestern war nicht nur der Tag des Fahrverbotsurteils, der als Anfang vom Ende des Dieselmotors in die Geschichte eingehen wird. Gestern vor genau 125 Jahren reichte der deutsche Erfinder Rudolf Diesel sein Patent für den Dieselmotor ein. Der Titel: "Neue, rationelle Wärmekraftmaschine".

Das war er wirklich, der Dieselmotor - eine wunderbar rationelle Maschine, ohne die es manchen Fortschritt und manches Kapitel der Industrialisierung heute schlicht nicht gäbe. Nun aber, nach dem weltweiten Siegeszug des Motors versieht ihn ausgerechnet ein deutsches Gericht mit einem Verfallsdatum. Natürlich nicht direkt - das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig urteilte nur über die Möglichkeit von Fahrverboten. Aber das Vertrauen von Kunden in den Motor ist dahin und das völlig zu Recht. Sein Aussterben im Pkw ist nur noch eine Frage von Jahren.

Diesels Wärmekraftmaschine passt nicht mehr zur den heutigen Ansprüchen an die Luft in Ballungsräumen. Der Aufwand, den Diesel wirklich sauber zu machen, ist so hoch, dass er sich ökonomisch für die Hersteller kaum noch rechnet. Die Autohersteller wissen das schon lange. Über mehr als ein Jahrzehnt halfen sie sich deshalb mit der ganzen Palette des Mogelns - vom knallharten Betrug bis zur gerade noch legalen Augenwischerei.

Jetzt, da die Mauscheleien aufgeflogen sind und die Öffentlichkeit, Gerichte und Kommunen wirklich saubere Diesel verlangen, verlieren die Hersteller das Interesse am Diesel. VW-Chef Matthias Müller fordert das Ende der steuerlichen Diesel-Subventionierung. Wohl wissend, dass der Diesel damit ziemlich tot wäre. Das hat ...

