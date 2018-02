Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch zur Mittgaszeit weiter unter Abgabedruck. Damit entfernt sich der Leitindex SMI weiter von der 9'000-Punkte-Marke, unter die er bereits am Vortag gefallen war. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede, die bereits am Vorabend die Aktien an der Wall Street und im Anschluss daran asiatische Börsen unter Druck gesetzt hätten. Vielen Investoren seien wohl die schnellen Gewinne der vergangenen Tage unheimlich geworden, so ein Händler. Grössere Abgaben sind unter anderem bei den Index-Schwergewichten zu sehen.

Die Aussagen des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Dienstag würden derzeit als Vorwand für Gewinnmitnahmen herangezogen, glaubt ein weiterer Marktteilnehmer. Dies, obwohl der Fed-Präsident vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses lediglich die Aussicht auf graduelle Zinsanhebungen bekräftigt hatte. Am Nachmittag könnten neue Angaben zum BIP in den USA sowie eine Umfrage unter Einkäufern der Region Chicago neue Impulse liefern. Hierzulande geht die Berichtsaison in flottem Tempo weiter, wobei Kühne+Nagel bei den Blue Chips im Fokus stehen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 12 Uhr 0,61% auf 8'937,86 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,58% auf 1'473,63 Zähler und der breite Swiss Performance Index ...

