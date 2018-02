Hannover - Die Bundesbank hat ihren Bilanzgewinn im vergangenen Jahr deutlich ausgeweitet, so Mario Gruppe, CIIA, und Norman Rudschuck, CIIA von der Nord LB.Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Jahresüberschuss nahezu auf EUR 1,9 Mrd. verdoppelt. Dieser Betrag werde in voller Höhe an den Bund abgeführt. Erneut habe die Bundesbank allerdings ihre Wagnisrückstellungen aufgestockt. Vor dem Hintergrund zunehmender Zinsänderungsrisiken hätten die Notenbanker diesen Posten um EUR 1,1 Mrd. auf EUR 16,4 Mrd. erhöht. Bundesbankpräsident Weidmann habe darauf hingewiesen, dass sich mit dem Fortgang der Wertpapierankäufe im Rahmen des PSPP auch die Zinsänderungsrisiken erhöht hätten.

