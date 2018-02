Vier statt drei Zinserhöhungen in den USA 2018 möglich! Das sagte der neue FED-Chef Jerome Powell. Das bedeutet was, Christoph Zwermann von Zwermann Financial?! Euro, Gold und Aktien verlieren daraufhin, sagt Christoph Zwermann von Zwermann Financial im Gespräch mit Antje Erhard. Klare Ansagen vom neuen FED-Chef. Aber... Auch in der Vergangenheit waren schon einige Zinserhöhungen angekündigt. Nicht alle wurden dann umgesetzt.