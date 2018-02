-------------------------------------------------------------- Zu den Online-Seminaren http://ots.de/B1vokt --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Alltagsstress, Partnerschaft, Ernährung, Sport - das sind Themen, die uns allen täglich begegnen. Betroffene von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) machen sich darüber jedoch oftmals mehr Gedanken. Mit den Live-Online-Seminaren "Chronisch up2date" bietet Takeda Betroffenen mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa eine interaktive Informations- und Austauschplattform.



Als Bestandteil der Kampagne "TrotzCED", die an Betroffene von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gerichtet ist, finden sechsmal im Jahr Live-Online-Seminare statt. Hier haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich zu Themen rund um chronisch-entzündliche Darmerkrankungen zu informieren und mit Experten oder Betroffenen auszutauschen. Und dabei sind die Themen breit gefächert: Von Stress- und Alltagsbewältigung über Behandlungsziele, Ernährung, Sport und Reisen bis hin zu intimeren Themen wie Sexualität und Kinderwunsch. Die Seminarteilnehmer verfolgen den Vortrag des kompetenten Referenten, können das Seminar aber auch selbst mitgestalten. Über eine Chat-Funktion haben sie die Möglichkeit, vollkommen anonym Fragen zu stellen oder in Umfragen ihre Ansichten und Erfahrungen mitzuteilen.



Das nächste Online-Seminar, das am 9. April um 19 Uhr stattfindet, wird das Thema "Im Bett mit CED - Wie passen Sex und Intimität in mein Leben mit Crohn oder Colitis?" behandeln. Eine Medizinerin steht hier Rede und Antwort zu allen Themen rund um Sexualität und Intimität bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.



Neugierig geworden? Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.ced-trotzdem-ich.de. Hier und auf dem YouTube-Kanal "Takeda Pharma Deutschland" finden Interessierte auch die Aufzeichnungen aller vergangenen Online-Seminare - in einer Kurzversion sowie in Originallänge.



OTS: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120974.rss2



Pressekontakt: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG Andreas Hundt Jaegerstr. 27 10117 Berlin Tel. +49 30 20 62 77 151 E-Mail: pr@takeda.com