Berlin (pts029/28.02.2018/12:50) - "Özdemir unternimmt dann den krampfhaften Versuch, eine Analogie zwischen der AfD und der AKP herzustellen. Mit dem Begriff 'Genossen' meint der Grünen-Politiker wohl, beide Parteien seien 'antidemokratische Brüder im Geiste'. Wo die AfD allerdings eine Reklerikalisierung des öffentlichen Raumes im Stile Erdogans anstrebt, bleibt mir persönlich zumindest schleierhaft! Zudem ließen weder Björn Höcke noch Andre Poggenburg verlauten, dass ihre Partei irgendwelche Ambitionen hätte, in andere Länder einzumarschieren, so wie Erdogan dies bereits in den syrischen Kurdengebieten tut und im Falle Griechenlands angedroht hat!" (Kristof Benninger) Lesen Sie den vollständigen Kommentar auf PRIKK > http://bit.ly/2BWkNz9 Über den Autor: Kristof Benninger, M.A. Governance und B.Sc. Business Administration. PRIKK.WORLD ist eine europäische Alternative zu Facebook, die dem User kostenlos anbietet: Blogs, Social Media, Marktplatz, Jobplattform, Crowdfunding und tagesaktuelle News. Jeder User hat einen kostenlosen Blog auf PRIKK, der in der Rubrik "Meinungen" der in den tagesaktuellen Nachrichten von PRIKK ausgespielt wird. Die Kommentare drücken nicht die Haltung von PRIKK aus. Mehr über PRIKK > http://www.prikk.world Auf PRIKK gilt: Im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Sie wollen mehr aktuelle Kommentare auf PRIKK lesen > https://www.prikk.world/meinungen/user-blog (Ende) Aussender: Prikk GmbH Ansprechpartner: Naftali Neugebauer E-Mail: naftali.neugebauer@prikk.world Website: www.prikk.world Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180228029

