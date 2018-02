Kloten - Der Airline-Caterer Gategroup hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2017 mehr als verdoppelt. Das Unternehmen sieht sich entsprechend in der Umsetzung der Wachstumsstrategie auf Kurs. Keine Neuigkeiten gab es hingegen zum angepeilten Börsengang an der SIX Swiss Exchange.

Gategroup steigerte den Gewinn im vergangenen Jahr auf 85,2 Mio von 32,6 Mio CHF, wie die ehemalige Swissair-Tochter am Mittwoch mitteilte. Bereits bekannt waren die übrigen Eckwerte: beim Umsatz +35% auf 4,55 Mrd CHF und beim EBITDA +50% auf 300,4 Mio CHF mit Margenverbesserung von 60 Basispunkten auf 6,6%.

Gategroup vor erneutem Börsengang

Die Zahlen dürften den chinesischen Mutterkonzern HNA freuen. HNA sitzt bekanntlich nach einer grossen Einkaufstour auf einem riesigen Schuldenberg. Deswegen und wegen seiner undurchsichtigen Eigentümerstruktur hat der Konzern derzeit einen schweren Stand. Mit Verkäufen will der chinesische Mischkonzern wieder zu Geld kommen. Dabei kommt auch ein erneuter Börsengang von Gategroup in Frage.

HNA hatte den Flugzeugcaterer 2016 für 1,4 Mrd USD übernommen. Ende November bestätigte Gategroup, dass HNA einen erneuten Börsengang des Bordverpflegers in Betracht ziehe. Letzten Sonntag meldete nun die "NZZ am Sonntag" mit Berufung auf mehrere ...

