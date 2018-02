Hamburg (ots) - Das hat es so noch nie gegeben: Seit Mitternacht können Bieter bei eBay eine Rarität ersteigern - die sogenannte Ahornsirupkrankheit. Sie "gehört" dem 13jährigen Alexander seit der Geburt. Nur eines von etwa 100.000 Neugeborenen leidet darunter. Überschüssige Eiweiße vergiften das Blut, was zu Hirnschäden und zum Tod führen kann. Der Urin riecht auffällig nach Ahornsirup - daher der Name. Eine Spezialdiät ist Pflicht. Sie kann helfen, aber nicht heilen.



Initiiert wurde die außergewöhnliche Auktion von der Münchener Care-for-Rare-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Pahnke Markenmacherei aus Hamburg.



Die Stiftung unterstützt Kinder mit seltenen Krankheiten. Diese Kinder werden treffend als die "Waisen der Medizin" bezeichnet. Oft dauert es Jahre, bis auch nur eine Diagnose gestellt wird. Da seltene Krankheiten keinen aussichtsreichen Markt für die Pharmaindustrie bieten, werden kaum neue Medikamente entwickelt. Viele Kinder sterben, wenn die Forschung zu ihren Krankheiten ausbleibt.



Die Care-for-Rare-Stiftung fördert deshalb intensiv die globale Zusammenarbeit zur Heilung der "Waisen der Medizin". Ihr Ziel ist, dass kein Kind mehr an seiner seltenen Erkrankung sterben soll - unabhängig von seiner Herkunft und den finanziellen Möglichkeiten der Familie.



Mit der ungewöhnlichen Aktion will die Care-for-Rare-Stiftung zum internationalen "Tag der seltenen Krankheiten" am 28. Februar auf ihr Anliegen aufmerksam machen und zugleich Spenden sammeln. Das Höchstgebot und alle Erlöse kommen der Forschung zugute.



Mehr Informationen finden Sie unter www.care-for-rare.org



Hier können Sie sich einen Screenshot der eBay-Auktion herunterladen: http://ots.de/B5Kj10



Über Pahnke:



Die Pahnke Markenmacherei wurde 1989 in Hamburg gegründet. Sie gehört zu den erfolgreichsten inhabergeführten Agenturen Deutschlands. Derzeit arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an rund 50 Marken für mehr als 40 Länder. Die Agentur baut auf die Vernetzung von Menschen, Perspektiven und Kompetenzen. Mit ihrer langjährigen Expertise für FMCG-Marken versteht die Agentur, unternehmerisches Denken und Kreativität erfolgreich zu kombinieren. Die Leistungen der Markenmacherei umfassen Consulting, Innovation, Campaigning, Packaging, Digital und Brand Activation. Ihr Branchenschwerpunkt liegt auf Konsumgüter- und Handelsunternehmen. Kunden wie Storck, Lorenz und Zott betreut die Pahnke Markenmacherei seit mehr als 20 Jahren. Lars Lammers leitet das Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter seit diesem Jahr.



OTS: Pahnke Markenmacherei GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129742 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129742.rss2



Kontakt:



Fabian Dietrich Director Marketing Consulting Pahnke Markenmacherei Ludwigstraße 14 20357 Hamburg +49 (0)40 24 82 12 219 fabian.dietrich@pahnke.de www.pahnke.de www.facebook.com/PahnkeMarkenmacherei