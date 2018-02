Der in der Branche einzigartige Preis wurde im Rahmen der Bildungsmesse didacta in Hannover verliehen.



Wien/Hannover (ots) - Lerndefizite von zu Hause aus auszugleichen, die Lernmotivation zu steigern, Hausaufgabenkontrolle, individuelle Prüfungsvorbereitung und telefonische Soforthilfe - das sind die Ziele und Angebote des Online-Lernsystems "SchülerASS" - [www.schuelerass.com] (http://www.schuelerass.com)



Die Jury des eLearning Journals zeichnete die LJ Verlagsservice GmbH für das Online-Lernsystem SchülerASS mit dem eLearning Award 2018 in der Kategorie "Schule" aus. Der in der Branche einzigartige Preis wurde im Rahmen der Bildungsmesse didacta in Hannover verliehen.



"Das System hinter SchülerASS setzt nicht nur auf das Lernen, sondern vor allem auf das Verstehen. So werden die schulischen Leistungen der Kinder nachhaltig verbessert", heißt es in der Urteilsbegründung des eLearning Journals. "Nachhaltig mit Freude lernen und verstehen ist das Motto, das hinter dem SchülerASS Lernsystem steht", erklärt LJ Verlagssservice Geschäftsführer Michael Kriegler, MSc.



Zwtl.: Konzept überzeugt Jury



Prämiert wurden die besten eLearning-Projekte des Jahres, die sich durch innovative Pionierarbeit in der jeweiligen Kategorie hervorheben konnten. Aus über 200 Einreichungen hat die Jury des eLearning Journals die besten Projekte mit dem eLearning Award ausgezeichnet. "Der eLearning Award ist ein lebendiger Katalog der besten Methoden, Mitarbeitern und Schülern etwas beizubringen", so der bekannte TV-Journalist Georg Holzach, der die Verleihung moderiert hat.



Zwtl.: Über SchülerASS



Das eigens für das SchülerASS Lernsystem entwickelte und programmierte Lernforum ist rund um die Uhr erreichbar und bietet den SchülerInnen die Möglichkeit, mit den ausgebildeten FachlehrerInnen online in Kontakt zu treten. Für die Eltern spart dies Investitionen in teure, termin- und ortsgebundene Nachhilfestunden und die Kinder können individuell und flexibel lernen. Damit entfallen auch lästige Anfahrtswege zum Nachhilfeinstitut oder zu NachhilfelehrerInnen. Das SchülerASS Lernsystem begleitet die SchülerInnen durch die gesamte Schulzeit und wächst mit dem Lehrplan im Hintergrund mit. Somit weiß man immer, was gerade am Lehrplan steht, ob im aktuellen oder bereits für das nächste Schuljahr.



