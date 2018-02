Berlin (ots) - Wenn ein Mensch stirbt, herrscht in der Regel bei allen Betroffenen ein emotionaler Ausnahmezustand. Gerade um diese besondere Situation möglichst geordnet zu bewältigen, ist es wichtig, sich mit dem letzten Willen zu Lebzeiten zu beschäftigen.



Um hier eine handhabbare und verständliche Orientierungshilfe zu geben, hat die internationale Wirtschaftskanzlei Buse Heberer Fromm einen Leitfaden publiziert, der sich mit der gesetzlichen Erbfolge und dem Testament befasst. So ist es Interessierten möglich, sich behutsam dem Thema anzunähern.



Anschaulich wird an Beispielen die gesetzliche Erbfolge erklärt, werden die verschiedenen Möglichkeiten der Testamentseröffnung beleuchtet sowie die Probleme und Grenzen des Testaments und Steuerfragen erörtert.



Der Leitfaden soll Tabus im Zusammenhang mit dem Sterben brechen und helfen, den letzten Willen so zu formulieren, dass er sich im Erbe lebbar wiederfindet.



Der Leitfaden steht unter http://ots.de/iPyhTn zum Download bereit.



