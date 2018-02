Hamburg (ots) - Bereits im August 2016 trat das neue Kulturgutschutzgesetz in Kraft. Es vereinheitlicht die unterschiedlichen nationalen und internationalen Regelungen zum Kulturgüterschutz. Allerdings führt das Gesetz noch immer zu Fragen bei allen Beteiligten. Besonders der Grenzverkehr und der Handel mit Kulturgütern stellt eine Herausforderung dar.



Der Leitfaden zum Kulturgutschutz in Deutschland der internationalen Kanzlei Buse Heberer Fromm gibt einen Überblick und stellt alle wesentlichen Regelungen leicht verständlich dar. Das Brevier konzentriert sich auf die wichtigsten Anwendungsbereiche, nämlich die Einfuhr, die Ausfuhr und das Inverkehrbringen von Kunst. Er dient der Sensibilisierung von Kunsthändlern und Sammlern und soll helfen, Verstöße zu vermeiden und Strafen abzuwenden.



Der Leitfaden steht unter http://buse.de/wp-content/uploads/Kulturgutschutz.pdf zum Download bereit.



