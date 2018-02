Neue EU-Regeln sollen die Börse sicherer und Kosten von Geldanlagen transparenter machen. Einige Regeln halten Anleger davon ab, noch Aktien zu kaufen. Unser Praxis-Check gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Eine Filiale der Commerzbank in Frankfurt. Der Filialleiter bemüht sich persönlich. Über zehn Jahre Erfahrung habe er in dem Geschäft, sagt er. Auf dem Tisch ein vertrauenerweckendes Familienfoto. Tapfer klickt er sich am Bildschirm durch. 36.000 Euro vom Girokonto will der Kunde, angestellt, ein Kind, endlich mal gewinnbringend anlegen. Ein Wohnungskauf in der Großstadt ist ihm zu teuer, deshalb soll das Geld in Wertpapiere fließen. Ein Onlinedepot mit Dax-Aktien hat der Kunde schon, sogar mit einem hübschen Plus. Weil er weiß, dass das angesichts des Booms der letzten Jahre keine Kunst war, will er jetzt hören, wie er am besten durchkommt, wenn es an der Börse mal rumpelt, so wie Anfang Februar.

Der Berater streut immer wieder umständlich formulierte Fragen in seinen geölten Small-Talk ein. "Halten Sie kleinere Verluste für vertretbar?" Oder: "Ist Ihnen Sicherheit wichtig, auch wenn die Rendite sinkt?" Dann empfiehlt er drei Aktien- und einen Immobilienfonds, für insgesamt 12.000 Euro. Keine Harakiri-Anlagen, trotzdem muss der Kunde unterschreiben, dass er einen vollständigen Verlust des Geldes verkraften kann. Kann er, weil ja noch Cash auf dem Konto bleibt. 105 Minuten hat das Gespräch gedauert. Der Kunde ahnt: Wer sich bei den Antworten zaghaft gibt, bekommt keine Aktien, sondern nur langweilige Geldmarktfonds mit null Rendite.

Aktien verkauft zu bekommen, bei deutschen Banken ohnehin ein schwieriges Unterfangen, ist seit Jahresanfang noch schwieriger geworden. Ein bürokratisches Regelmonster namens Mifid II und einige weitere Regeln sollen den Anleger schützen. Und garantieren, dass er von der Bank die Informationen bekommt, die er braucht.

Für den Berater bei der Commerzbank heißt das erst mal: Er tischt Papier auf. Höher und höher wird der Stapel: zehn Seiten Anlegerprofil, acht Seiten Gesprächsprotokoll, 32 Seiten mit Steckbriefen der empfohlenen Produkte, ein 48-seitiges Infoheft zum Wertpapiergeschäft der Bank. Und schließlich ein 168-Seiten-Wälzer, der von Aktie bis Zertifikat Börsenwissen abhandelt. In einer Sprache, die Juristen für verständlich halten.

Das Interessanteste fehlt leider. Laut Gesetz müsste die Commerzbank zu jedem Produkt ein Kostenblatt ausdrucken. Darauf soll zu sehen sein, wie sehr Provisionen und Gebühren der Bank die Rendite schmälern. Für jedes Produkt und genau die Menge, die der Kunde gekauft hat. Kein böser Wille, sagt die Bank, ihre Computer schaffen es einfach noch nicht. Seltsam - schließlich wissen die Banken seit Jahren, welche Regeln auf sie zukommen. Anleger dagegen wurden häufig kalt erwischt. Sie bekommen zwar mehr Informationen, aber häufig nicht mehr die Wertpapiere, die sie eigentlich haben wollten. Weil ein bevormundender Gesetzgeber sie schützen will. Weil die Banken, wenn ein Investment schiefgeht, Klagen befürchten. Oder weil sie ihre Systeme noch nicht im Griff haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den neuen Regeln.

Was ist gut an den neuen Regeln? Sie zeigen, wie Kosten Renditen fressen

Ein echter Fortschritt: Banker und freie Berater müssen auf den Cent vorrechnen, wie viel Provision sie kassieren, was Kauf und späterer Verkauf des Produkts kosten und wie diese Posten die Rendite mindern. Das Ganze steht dann auf dem Kosteninformationsblatt - sofern das bei der Bank technisch schon funktioniert. Manchem Anleger dürfte erst dann klar werden, wie kräftig Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften hinlangen.

Über 2400 Euro gehen zum Beispiel für Kosten und Provisionen drauf, wenn der Anleger 13.000 Euro für fünf Jahre in einen Multi-Asset-Fonds von JP Morgan packt. Solche Fonds, die Aktien und Anleihen enthalten, sind oft teuer. Fast 1000 Euro zahlt, wer für fünf Jahre 10.000 Euro in den Rentenfonds Kapital Plus von Allianz Global Investors steckt. Der Anleger sieht auf den ersten Blick, dass der Allianz-Fonds im Schnitt pro Jahr grob 250 Euro oder rund 2,5 Prozent verdienen muss, um die Kosten zu decken. Wenn der Chart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...