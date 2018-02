Ein chinesisches Photovoltaik-Prüfzentrum hat die PERC-Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von 23,6 Prozent zertifiziert. Modulbauer Longi Solar will die Produktion in den kommenden Jahren gewaltig ausbauen.Longi Solar hat am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Japan einen neuen Weltrekord bei seinen PERC-Solarzellen gemeldet. Das chinesische "National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Product Quality" (CPVT) hat Zellen mit einem Wirkungsgrad von 23,6 Prozent zertifiziert, wie der chinesische Photovoltaik-Modulbauer mitteilte. Bei seinem monokristallinen PERC-Modul erzielte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...