- Consumer Goods Forum zeigt auf, dass sich immer mehr Unternehmen direkt in der Gemeinschaft zum Thema Gesundheit stark machen; - 85% der befragten Konsumgüterunternehmen sind Partnerschaften mit Interessengruppen in der Gemeinde eingegangen; - 58% haben sich an Lebensmittelbank-Programmen beteiligt, und dabei 180 Millionen Mahlzeiten ausgegeben und mehr als 77.400 Tonnen an Nahrungsmitteln gespendet; - Über 1,6 Millionen Mitarbeiter nahmen an Gesundheits- und Wellnessprogrammen teil.



Das Consumer Goods Forum (CGF) hat einen neuen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass immer mehr Unternehmen sich in ihren Gemeinschaften einsetzen und für gesundheitsbezogene Themen stark machen. Der jährlich erstellte Health & Wellness Pillar Progress Report (https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/upl oads/2018/02/2018-CGF-Health-Wellness-Progress-Report-1.pdf) hebt hervor, dass im vergangenen Jahr ein Anstieg von 26 % bei der Beteiligung der CGF-Mitglieder an gesundheitsrelevanten Programmen verzeichnet wurde. Der Bericht basiert auf einer Befragung von 83 der Mitglieder des CGF, die zusammen einen Umsatz von 2,97 Billionen USD erwirtschaften.



Das Engagement für die Gemeinschaft war im vergangenen Jahr ein zentrales Anliegen für den FMCG-Sektor, und 85% der Konsumgüterunternehmen sind Partnerschaften mit Interessenvertretern in der Gemeinde eingegangen.



Mehr als 1,6 Millionen Beschäftigte haben an Gesundheits- und Wellnessprogrammen teilgenommen, und die Verbesserung der Gesundheit am Arbeitsplatz ist, da Mitarbeiter Schlüsselgruppen innerhalb der lokalen Communities bilden, ebenfalls als ein wichtiger Schritt hin zu einer gesünderen Gemeinschaft anzusehen.



Darüber hinaus gaben fast sechs von zehn Unternehmen (58%) an, dass sie an Lebensmittelbank-Programmen beteiligt waren - mit 180 Millionen ausgegebenen Mahlzeiten und mehr als 77.400 Tonnen an gespendeten Nahrungsmitteln.



Mit der 'Collaboration for Healthier Lives (https://www.theconsume rgoodsforum.com/initiatives/health-wellness/key-projects/collaboratio n-for-healthier-lives/?utm_source=TCGF+News+Release&utm_campaign=7a2d 7a48e7-2018-H%26W-Progress-Report_PR_2018_02_27&utm_medium=email&utm_ term=0_0efe68d81b-7a2d7a48e7-)' (CHL)-Initiative des Consumer Goods Forums ist der Themenkreis 'Gesundheitsprogramme für die Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit den lokalen Gesundheitsbehörden' ganz oben auf der Geschäftsleitungs-Agenda gelandet. Das Projekt, das darauf abzielt, positive Aktionen in Gemeinden auf der ganzen Welt voranzutreiben, hat die FMCG-Unternehmen dazu angespornt, sich direkt in den Gemeinden selbst zu engagieren und Gesundheit und Wohlbefinden aktiv zu unterstützen.



Im Jahre 2017 fiel der Startschuss für CHL-Initiativen in Kolumbien, Japan und den Vereinigten Staaten, weitere sollen noch in diesem Jahr in Costa Rica, Mexiko und Großbritannien hinzukommen. Zu den Aktivitäten zählen unter anderem die Verteilung von Aufklärungsmaterial in den Läden, die Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen, und eine Hilfestellung zur bewussten Entscheidung für gesündere Optionen und regelmäßige Bewegung durch Gesundheitsmessen und kostenlose Gesundheitschecks im Geschäft. Aufgrund dieser Initiativen ist das lokale Engagement Hauptthema des diesjährigen Health & Wellness Pillar-Report, der besonders auf die Vorteile eingeht, die aus der Zusammenarbeit von Einzelhändlern und Herstellern erwachsen.



Der Health & Wellness-Report hat ebenfalls gezeigt, dass die Refomulierung von Produkten im letzten Jahr weiterhin im Mittelpunkt stand. Knapp neun von zehn (88%) Unternehmen gaben an, dass sie Produkte neu auf den Markt gebracht haben, die speziell entwickelt bzw. neu- oder umformuliert wurden, um eine gesündere Ernährung und Lebensweise zu unterstützen. Die Zahl der Unternehmen, die den Anteil von Salz und Zucker in ihren Produkten einschränken, stieg ebenfalls, und zwar um 12 %.



Die CGF-Verwaltungsrat Mitsponsoren Mark Schneider, CEO von Nestlé S.A, und Dick Boer, Ahold Delhaize President und CEO, schrieben in ihrem Vorwort zum Bericht: "Unser Bestreben, die Verbraucher zu einer gesünderen Lebensweise anzuleiten, ist ein wichtiges langfristiges Ziel, das nachhaltige Anstrengungen erfordert. Wir tragen dazu bei, die Gesundheit in den Gemeinschaften, in den wir tätig sind, weiter zu verbessern, aber wir wissen, dass wir noch viel gemeinsam anpacken können. Ausgehend von unserem ersten Fünfjahresplan aus dem Jahre 2013 beabsichtigen wir nun, unsere Führungsposition in diesem Bereich für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus weiter auszubauen".



Consumer Goods Forums Director of Health & Wellness, Sharon Bligh, kommentierte: "Der diesjährige Bericht hebt die Fortschritte hervor, die auf Gemeindeebene erzielt wurden. Ich möchte mich bei allen CGF-Mitgliedsunternehmen, die ihre Daten im Rahmen der einzigen globalen Umfrage, die sowohl die Einzelhändler als auch die Hersteller von Konsumgütern miteinbezieht, zur Verfügung gestellt haben, für ihre kontinuierlichen Bemühungen im Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden bedanken. Ich möchte auch Mary Kearney, Senior Manager - Nutrition & Health Operations bei Unilever, für ihre Führungsqualitäten als Vorsitzende des Measurement & Reporting-Workstreams meinen Dank aussprechen. Wir freuen uns, dass die Projekte unserer Mitglieder eine so große Zahl von Beschäftigten und Gemeinden erreichen".



Informationen zum Consumer Goods Forum



Das Consumer Goods Forum ("CGF (https://www.theconsumergoodsforum.com/)") ist ein globales, paritätisches Netzwerk der Konsumgüterbranche, dessen Mitglieder gemeinsam an der Förderung und Übernahme von Praktiken und Standards arbeiten, die der Konsumgüterindustrie weltweit zugutekommen. Es bringt CEOs und Top-Manager von mehr als 400 Handels-, Industrie- und Serviceunternehmen sowie weiterer Interessenvertretungen aus insgesamt 70 Ländern zusammen und spiegelt die Vielfalt der Branche in Bezug auf Geographie, Größe, Produktkategorie und Format wider. Die Mitgliedsunternehmen, die zusammengenommen einen Umsatz von 3,5 Billionen EUR erwirtschaften, beschäftigen unmittelbar rund 10 Millionen Mitarbeiter, mit geschätzt weiteren 90 Millionen Arbeitsplätzen entlang der Wertschöpfungskette. Das CGF wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der sich aus über 50 CEOs aus den Bereichen Herstellung und Einzelhandel zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.theconsumergoodsforum.com.



