DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.746,90 -0,02% +2,65% Euro-Stoxx-50 3.442,53 -0,45% -1,75% Stoxx-50 3.050,20 -0,52% -4,02% DAX 12.439,73 -0,41% -3,70% FTSE 7.266,77 -0,22% -5,27% CAC 5.317,65 -0,49% +0,10% Nikkei-225 22.068,24 -1,44% -3,06% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,34% +8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,87 63,01 -0,2% -0,14 +4,1% Brent/ICE 66,45 66,63 -0,3% -0,18 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,64 1.318,29 +0,1% +1,35 +1,3% Silber (Spot) 16,44 16,43 +0,0% +0,01 -3,0% Platin (Spot) 980,55 982,50 -0,2% -1,95 +5,5% Kupfer-Future 3,14 3,16 -0,7% -0,02 -5,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte sich stabilisieren. Angesichts der Vortagesverluste, ausgelöst durch falkenhaft interpretierte Aussagen des neuen US-Notenbankgouverneurs Jerome Powell, wollen Händler nicht von einer Erholung sprechen. Dies gilt umso mehr, weil den wichtigsten Indizes auf Monatssicht Verluste drohen. Für den marktbreiten S&P-500 sowie den Dow-Jondes-Index könnten es die ersten Monatsabschläge seit März 2017 sein. Der ganze Februar ist bislang geprägt gewesen von der Zinsdebatte in den USA. Insofern passt die Reaktion am Aktienmarkt am Vortag auf die falkenhaften Verlautbarungen Powells ins aktuelle Bild. Aktienkurse reagieren derzeit äußerst sensibel auf Zinsspekulationen. Ob Powell mit seiner optimistischen Beschreibung der US-Konjunktur richtig liegt, können Anleger noch vor der Startglocke selbst überprüfen. Denn dann wird die zweite Lesung des US-BIP zum vierten Quartal veröffentlicht. Schon im frühen Handel folgt der nächste Lackmustest - dann mit neuen Daten aus dem Februar: Bekannt gegeben wird der Einkaufsmanagerindex aus dem Großraum Chicago.

Deutlich unter Druck geraten Celgene, sie verlieren vorbörslich 6,4 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Antrag des Pharmaherstellers auf Zulassung eines Mittels zur Behandlung von MS abgewiesen hatte.

Bookings Holdings legen nach über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen um 7,6 Prozent zu.

Student Transportation springen um 20 Prozent. Eine Investorengruppe will das Beförderungsunternehmen übernehmen.

Frontier Communications brechen um 20 Prozent ein. Das Telekomunternehmen hat einen Verlust berichtet, der fast die Hälfte des Umsatzes ausmacht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

17:45 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2017

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +2,6% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 64,0 zuvor: 65,7 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die falkenhaft aufgenommene Anhörung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell wirkt nach. Powell hatte sich am Dienstagnachmittag positiv zu den US-Wirtschaftsaussichten geäußert und die Bereitschaft der Fed unterstrichen, notfalls die Leitzinsen stärker anzuheben. Nach den Powell-Verlautbarungen zogen die Marktzinsen an. Im Handel stellt man sich auf einen baldigen Test der 3-Prozentmarke bei 10-jährigen US-Anleihen ein. Der Euro gibt weiter nach, was tendenziell stützend für Aktien ist. Von einem enttäuschenden Ausblick sprechen Marktteilnehmer bei Bayer. Auch die Zahlen für 2017 liegen geringfügig unter den Schätzungen. Die Aktie stellt mit einem Minus von 3,2 Prozent den Verlierer im DAX. Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen ziehen Wienerberger um 6,5 Prozent an. Kühne & Nagel verlieren 4,9 Prozent. Die Reihe negativer Nachrichten aus der Containerbranche setze sich fort, sagt ein Händler. Als sehr gut werden dagegen die Zahlen von Ahold Delhaize bezeichnet. Ahold gewinnen 3,1 Prozent. Im Zuge von Gewinnmitnahmen geht es für Accor 2,3 Prozent zurück. 3 Prozent nach oben geht es für Salvatore Ferragamo. Der angekündigte Rücktritt des CEO könnte nun endlich die erhoffte Trendwende bringen, heißt es. Überwiegend im Rahmen der Erwartungen sind die Zahlen von Dürr ausgefallen. "Das Problem ist die Margenentwicklung", sagt ein Händler. Dürr verlieren 5,4 Prozent. Etwas besser als erwartet sind die Zahlen der Aareal Bank ausgefallen. Aareal notieren knapp 4 Prozent im Plus. Dialog hat laut DZ gute Zahlen veröffentlicht. Die Titel steigen um 5,9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.15 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,2215 -0,17% 1,2235 1,2244 +1,7% EUR/JPY 130,79 -0,43% 130,99 131,56 -3,3% EUR/CHF 1,1526 +0,33% 1,1499 1,1496 -1,6% EUR/GBP 0,8830 +0,38% 0,8800 1,1350 -0,7% USD/JPY 107,09 -0,24% 107,07 107,46 -4,9% GBP/USD 1,3833 -0,55% 1,3905 1,3898 +2,4% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 9.877,09 -31,24

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen sind den US-Märkten nach unten gefolgt. Besonders stark unter Druck standen laut Händlern Immobilien-, Finanzwerte und Rohstofftitel. Auf die Stimmung drückten zum einen die Aussagen des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell. Zum anderen wurde die Stimmung auch noch von schwachen Konjunkturdaten gedrückt. In China ist der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf den niedrigsten Stand seit 19 Monaten gefallen. Auch der Einkaufsmanager-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe ist gesunken. Die japanische Industrieproduktion ist im Januar deutlich zurückgegangen. Hier war das Minus der stärkste seit fast sieben Jahren. Trotzdem stieg der Yen und belastete so auch die Stimmung am Aktienmarkt. Denn auch in Japan rechnen mehr und mehr Marktteilnehmer mit dem Beginn der Normalisierung der Geldpolitik. In Hongkong gaben Tencent 3,2 Prozent ab, das chinesische Internet-Unternehmen plant den Einstieg in den indischen Markt. Technologiewerte gehörten in Hongkong aber allgemein zu den größten Verlierern, ebenso wie der Energiesektor, der vom Rückgang der Ölpreise belastet wurde. Hier fielen Sinopec um 3,2 Prozent.

CREDIT

Tendenziell bilden sich die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten leicht zurück. Während die Aktienmärkte mit Abgaben auf die falkenhaften Kommentare des neuen Fed-Chefs Jerome Powell reagieren, engen sich die Credit-Spreads ein. Das ergibt Sinn, bedeutet eine stärkere US-Wirtschaft letztlich doch, dass die Ausfallwahrscheinlichkeiten an den Kreditmärkten fallen sollten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer schwächelt weiter im Agrargeschäft

Kurz vor dem Abschluss der Monsanto-Übernahme läuft es für Bayer im eigenen Agrargeschäft sowie im Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten und Gesundheitsprodukten nicht rund. Bayer wies für das Schlussquartal 2017 ein bereinigtes operative Ergebnis von knapp 1,8 Milliarden Euro aus - ein Minus von 1,3 Prozent. Zuwächse im Pharmageschäft und in der Sparte Tiergesundheit konnten den gut 13-prozentigen Rückgang des Gewinns in der Agrarsparte nicht auffangen.

Siemens holt Ex-Vizekanzler Rösler in Healthineers-Aufsichtsrat

Das Kontrollgremium der vor dem Börsengang stehenden Siemens-Tochter Healthineers nimmt Formen an. Neben fünf Siemens-Vertretern wurden vier Unabhängige nominiert, darunter der ehemalige Gesundheitsminister Philipp Rösler, der jetzt als Chef der Hainan Cihang Foundation in New York arbeitet. Diese Stiftung ist der größte Anteilseigner des chinesischen Mischkonzerns HNA.

Volkswagen-JV ruft in China 430.388 Autos zurück

Das chinesische Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen und FAW ruft wegen Sicherheitsbedenken 430.388 Fahrzeuge zurück. Der Rückruf soll am 1. März starten, teilte die chinesische Aufsichtsbehörde mit. Grund für die Maßnahme seien mögliche Risiken ausgehend von der Verkabelung im Armaturenbrett.

HSH Nordbank wird für rund 1 Milliarde Euro verkauft

Der von der EU geforderte Verkauf der HSH Nordbank ist in trockenen Tüchern. Die Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein haben grünes Licht für den Verkauf der Landesbank an ein Konsortium um die US-Finanzinvestoren Cerberus und JC Flowers für rund 1 Milliarde Euro gegeben, wie der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Ersten Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz (SPD), mitteilte.

Dialog Semiconductor steigert Quartalsgewinn um über die Hälfte

Dialog Semiconductor hat den Gewinn im vierten Quartal um mehr als die Hälfte gesteigert. Das Konzernergebnis stieg um 57 Prozent auf 81,9 Millionen US-Dollar, wie der im TecDAX notierte Halbleiterhersteller mitteilte. Zu dem Anstieg trugen das um 2 Prozent höhere Betriebsergebnis von 75,4 Millionen Dollar und niedrigere Steuern, unter anderem dank der Steuerreform in den USA, bei.

Dürr verdient unter dem Strich ein Fünftel weniger

Dürr hat im vierten Quartal mehr umgesetzt und einen höheren Auftragseingang verzeichnet als am Markt erwartet. Unter dem Strich verdiente der im MDAX notierte Lackieranlagenspezialist nach vorläufigen Zahlen aber über ein Fünftel weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang stieg demnach um 12,6 Prozent auf 982 Millionen Euro, der Umsatz legte um 7,6 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro zu.

MLP verdient deutlich mehr und stockt Dividende auf

Der Finanzdienstleister MLP hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr deutlich überproportional zu den Erlösen gesteigert. Das vierte Quartal wartete zwar mit etwas schwächeren Erlösen auf, trug aber den Löwenanteil zum Jahresgewinn bei. Die Dividende soll von 8 Cent im Vorjahr auf 20 Cent je Aktie steigen.

Salzgitter verdient auch unter dem Strich deutlich mehr

Der Stahlkonzern Salzgitter hat das kräftige Wachstum des vergangenen Jahres bei Umsatz und operativem Ergebnis auch in einen deutlich höheren Nachsteuergewinn ummünzen können. Nach einem guten Start ins Jahr bestätigte der MDAX-Konzern die vor einigen Wochen ausgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Auf den Dividendenvorschlag müssen die Aktionäre noch warten: Er wird voraussichtlich mit dem Jahresabschluss am 16. März veröffentlicht.

Ex-Telekom-CEO Obermann soll Aufsichtsrat bei Airbus werden

Der ehemalige Chef der Deutschen Telekom, Rene Obermann, soll Aufsichtsrat bei Airbus werden. Der europäische Flugzeugbauer wird auf seiner Hauptversammlung am 11. April 2018 drei neue unabhängige, nicht geschäftsführende Direktoren zur Wahl in den Board vorschlagen, wie der Konzern mitteilte.

Ahlers erwartet 2017/18 deutlich höheren Nettogewinn

Höhere Aufwendungen für eCommerce-Marketing, Vertrieb und Technologie haben 2016/17 auf das Nettoergebnis der Ahlers AG gedrückt. Umsätze und Cashflow entwickelten sich planmäßig, hatte das Modeunternehmen bereits Ende Januar mitgeteilt. Im laufenden Jahr soll der Umsatz leicht steigen, das Konzernergebnis soll deutlich besser ausfallen. 2016/17 (30. November) sank der Nachsteuergewinn um nahezu ein Viertel auf 1,9 Millionen Euro und der operative Gewinn (EBITDA) um 9,8 Prozent auf 8,3 Millionen. Im laufenden Jahr soll das Konzernergebnis im Vergleich zu den beiden Vorjahreswerten deutlich zulegen.

Ahold Delhaize kann Gewinn im Schlussquartal mehr als vervierfachen

Der niederländische Supermarktkonzern Ahold Delhaize hat im vierten Quartal von einem niedrigen Steuersatz und soliden Erlösen profitiert. Der Gewinn legte um ein Vielfaches zu. Die Dividende für das Gesamtjahr soll um 11 Prozent auf 63 Cent je Aktie steigen.

Erste Group Bank erfreut Aktionäre mit höherem Gewinn

Die Erste Group Bank hat dank eines besseren Konjunkturumfelds sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr einen kräftigen Gewinnsprung verzeichnet. Im Gesamtjahr vermeldeten die Österreicher unter dem Strich sogar einen Rekordgewinn. Die Dividende für 2017 will das Finanzinstitut um ein Fünftel auf 1,20 Euro je Aktie erhöhen.

Facebook berät US-Zeitungen beim digitalen Abo-Geschäft

Facebook will US-Zeitungen bei der Anwerbung von Abonnenten für ihre Online-Ausgaben unterstützten. Gemeinsam mit den Verlagen sollen Strategien erarbeitet werden, um mehr Kunden zum Abschluss eines Digital-Abos zu bewegen, wie der US-Internetkonzern mitteilte. An dem Pilotprojekt mit einem Volumen von 3 Millionen Dollar beteiligen sich demnach 13 US-Zeitungen, darunter der Boston Globe, die Chicago Tribune und der Miami Herald.

Autovermieter Hertz verschreckt Anleger mit höherem Verlust

Der Autovermieter Hertz hat Investoren mit einem höher als befürchteten Verlust im vierten Quartal verschreckt. Zudem stellte das US-Unternehmen für dieses Jahr erhebliche Investitionen für neue Technologien in Aussicht. Im nachbörslichen US-Handel kam die Aktie unter Abgabedruck: Das Papier verlor knapp 7 Prozent auf 18 US-Dollar.

Abschreibungen und US-Steuerreform drücken Gewinn von Repsol

Der spanische Ölkonzern Repsol hat im vierten Quartal wegen Abschreibungen in Venezuela und den Folgen der Steuerreform in den USA weniger verdient. Der Nettogewinn sank auf 538 Millionen von 616 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Repsol SA mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte verdiente Repsol unter dem Strich 703 Millionen Euro.

Wienerberger-Aktionäre bekommen deutlich höhere Dividende

Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger hat im vergangenen Jahr von Zukäufen und der regen Bautätigkeit in vielen Regionen profitiert. Der Gewinn des Ziegelherstellers legte deutlich zu. Davon sollen die Anteilseigner auch etwas haben: Die reguläre Dividende für 2017 soll um 11 Prozent auf 30 Cent je Aktie steigen. Darüber hinaus bekommen die Aktionäre eine einmalige Sonderdividende von 10 Cent.

