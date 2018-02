IMMOFINANZ: Vorstandsvertrag von CFO Stefan Schönauer vorzeitig verlängert

Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG hat den Vorstandsvertrag von Stefan Schönauer vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. April 2021 verlängert.

Mag. Stefan Schönauer (38) ist im März 2016 zum Mitglied des Vorstands für die Dauer von drei Jahren bestellt worden und zeichnet seither für die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Konsolidierung, Steuern, Finanzierung, Cash Management, IT, Einkauf sowie Internal Audit verantwortlich. Davor war er seit Ende 2008 in führenden Positionen in der IMMOFINANZ tätig.

Die Vorstandsverträge von CEO Oliver Schumy und COO Dietmar Reindl laufen bis Februar 2020 bzw. April 2021.

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 250 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

