IRW-PRESS: FE Limited: Fe Limited: Bohrergebnisse von Kupferprojekt Kasombo 5 in DRK eingetroffen

Bohrergebnisse von Kupferprojekt Kasombo 5 in DRK eingetroffen

Höhepunkte:

- Bohrungen durchschnitten unerwartete Co-Mineralisierung - KSB002: 15 m mit 0,16 % Co auf 17 m - Analyseergebnisse von Co-reichem Erkundungsgebiet Kasombo 7 werden in Kürze eintreffen

Fe Limited (ASX: FEL) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Analyseergebnisse des zweiten Bohrlochs beim Kupfer-Kobalt-Projekt Kasombo (das Projekt Kasombo) erhalten hat. Die Analyseergebnisse stammen vom aufgegebenen Bohrloch KSB002 im Erkundungsgebiet Kasombo 5. Das Bohrloch wurde aufgrund eines Fehlers des Bohrgeräts aufgegeben, bevor die Kupferzielzone durchschnitten wurde - dennoch wurde eine unerwartete Kobaltmineralisierung durchschnitten.

Die Analyseergebnisse zeigen, dass Bohrloch KSB002 in einer Bohrtiefe von 17 Metern eine Zone mit einer niedriggradigen Kobaltmineralisierung mit einer Mächtigkeit von 15 Metern und durchschnittlich 1.670 Teilen Kobalt pro Million durchschnitten hat.

Ende Dezember 2017 und Anfang Januar 2018 wurden bei Kasombo 5 und Kasombo 7 vorläufige RC-Bohrungen durchgeführt (ASX-Meldung vom 8. Januar 2018):

- Kasombo 5: Bebohrung der angepeilten Cu-Mineralisierung, die in der Grubenwand eines offenen Abschnitts kartiert ist:

o 2 RC-Bohrlöcher auf 149 m abgeschlossen § FEL beschrieb die Cu-reiche Beschaffenheit von Kasombo 5 anhand von Analyseergebnissen des 1. Bohrlochs, KSB001, das 23 m mit 3,18 % Cu bei 54 m ergab (ASX-Meldung vom 16. Februar 2018) § Analyseergebnisse des 2. abgeschlossenen Bohrlochs werden erwartet

o 2 aufgegebene RC-Bohrlöcher auf 114 m § KSB002, das Gegenstand dieses Berichts ist, ist eines dieser aufgegebenen Bohrlöcher

- Kasombo 7: Bebohrung der angepeilten Co-Mineralisierung, die in Schichtungen, die Brekzien durchschneiden, sowie in ähnlichen Schichtungen, die durch Kleinbergbaubetriebe freigelegt wurden, beobachtet wurden. Die Analyseergebnisse dieser Bohrlöcher sind noch ausständig.

Das Projekt Kasombo umfasst drei mineralisierte Bereiche - Kasombo 5, 6 und 7 - mit einer Größe von etwa 600 Hektar, die sich innerhalb der beiden gewährten Abbaukonzessionen PE481 und PE4886 im Kupfergürtel Katanga befinden und etwa 25 Kilometer von der zweitgrößten Stadt der DRK, Lubumbashi, entfernt sind.

Chairman Tony Sage sagte hinsichtlich der Explorationsarbeiten: Es freut mich, dass die frühen Ergebnisse des vorläufigen Bohrprogramms unsere Hoffnungen in Zusammenhang mit diesem Projekt weiterhin unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen FE LIMITED Tony Sage Non-Executive Chairman

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42591/0339-Kas ombo_FurtherDrillingResults_v4_deprcom.001.jpeg

Abbildung 1: Standort des Projekts Kasombo und nahe gelegene Verarbeitungsanlage Kipushi

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42591/0339-Kas ombo_FurtherDrillingResults_v4_deprcom.002.jpeg

Abbildung 2: Standortkarte von Kasombo

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42591/0339-Kas ombo_FurtherDrillingResults_v4_deprcom.003.png

Abbildung 3:Planansicht von KSB002 bei Kasombo 5. Offener Abschnitt mit blauer Kontur gekennzeichnet. Verwerfung mit dicker grüner Linie gekennzeichnet. Schichtungen mit dünner gestrichelter grüner Linie gekennzeichnet. Mineralisierungszone mit roten Punkten gekennzeichnet. Bohrkragen mit grünen Punkten gekennzeichnet. Oberflächenprojektion des Bohrverlaufs mit grauen Pfeilen gekennzeichnet. Bohrloch KSB002 befindet sich bei 532.905 mE, 8.710.313 mN (Bezugspunkt: Zone wgs84, 35 Süd)

Erklärung der kompetenten Person

Die Informationen in diesem Bericht wurden von Jess Oram, Executive Director von Cauldron Energy (einer Tochtergesellschaft von FE Limited), einem Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists, erfasst und erstellt. Herr Oram verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2012) definiert werden zu können. Herr Oram erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Um die gesamte Pressemitteilung aufzurufen, einschließlich der Tabellen und des JORC Code in englischer Sprache, rufen Sie bitte diesen Link auf: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180228/pdf/43s01pp6rp9xln.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Tabelle 1: Projekt Kasombo - alle Bohrlochanalyseergebnisse; ausgewählte Elemente

GEBIET STANDORT BEVORZUGTE ANALYSE ME-MME-MME-MME-M S61 S61 S61 S61

ErkunduProbBohrlVoBiCu (Cu (MCo Co Fe (Mn (Pb (S ngsgebiennrochnrn s ppm)eth.) (pp (Met%) ppm)ppm) (pp et . . m) h.) m)

Kas5 4046KSB000 1 328 ME-MS339 ME-MS7,23145 19,60,03 83 2 61 61

Kas5 4046KSB001 2 2340ME-MS622 ME-MS5,62341 12,10,03 84 2 61 61

Kas5 4046KSB002 3 706 ME-MS494 ME-MS3,8894 15,20,02 85 2 61 61

Kas5 4046KSB003 4 1540ME-MS612 ME-MS10,3144 16,30,02 86 2 61 61

Kas5 4046KSB004 5 1430ME-MS615 ME-MS5,37177 9,8 0,01 87 2 61 61

Kas5 4046KSB005 6 4970ME-MS329 ME-MS6,74176 10,60,01 88 2 61 61

Kas5 4046KSB006 7 365 ME-MS211 ME-MS6,1467 11,50,01 89 2 61 61

Kas5 4046KSB007 8 290 ME-MS107 ME-MS7,0341 11,40,01 90 2 61 61

Kas5 4046KSB008 9 410 ME-MS159 ME-MS5,5432 12,30,01 91 2 61 61

Kas5 4046KSB009 10754 ME-MS218 ME-MS5,5182 15,80,01 92 2 61 61

Kas5 4046KSB001011999 ME-MS595 ME-MS6,18145 14 0,02 93 2 61 61

Kas5 4046KSB001112370 ME-MS142,ME-MS5,3966 12,30,01 94 2 61 5 61

Kas5 4046KSB001213387 ME-MS212 ME-MS4,9864 10,40,01 95 2 61 61

Kas5 4046KSB001314294 ME-MS127 ME-MS5,0526 12 0,01 96 2 61 61

Kas5 4046KSB001415275 ME-MS114,ME-MS4,27161 10,10,01 97 2 61 5 61

Kas5 4046KSB001516700 ME-MS329 ME-MS4,82775 11,90,01 98 2 61 61

Kas5 4046KSB0016171060ME-MS928 ME-MS3,72745 10,50,01 99 2 61 61

Kas5 4047KSB001718932 ME-MS2110ME-MS4,81166018,80,02 00 2 61 61

Kas5 4047KSB0018191170ME-MS2280ME-MS5,97113016,30,02 01 2 61 61

Kas5 4047STD 7370ME-MS42,6ME-MS6,99949 39,10,99 02 61 61

Kas5 4047KSB0019201700ME-MS3570ME-MS5,7738708,2 0,02 03 2 61 61

Kas5 4047KSB0020211520ME-MS2600ME-MS5,4 33908,6 0,01 04 2 61 61

Kas5 4047KSB0021221250ME-MS2330ME-MS5,4222908,4 0,01 05 2 61 61

Kas5 4047KSB002223792 ME-MS780 ME-MS5,1910707,8 0,02 06 2 61 61

Kas5 4047KSB002324613 ME-MS686 ME-MS5,1614808,5 0,01 07 2 61 61

Kas5 4047KSB0024251350ME-MS1610ME-MS5,3624808,3 0,01 08 2 61 61

Kas5 4047KSB002526829 ME-MS515 ME-MS4,02727 9 0,01 09 2 61 61

Kas5 4047KSB0026271430ME-MS1200ME-MS5,4 118010,20,01 10 2 61 61

Kas5 4047KSB0027281800ME-MS1160ME-MS5,66993 9,4 0,01 11 2 61 61

Kas5 4047KSB0028292880ME-MS1540ME-MS7,78693 10,20,01 12 2 61 61

Kas5 4047KSB0029303670ME-MS2050ME-MS6,5911309,9 0,01 13 2 61 61

Kas5 4047KSB0030312850ME-MS1490ME-MS7,86205023,40,02 14 2 61 61

Kas5 4047KSB0031322500ME-MS1130ME-MS6,41156012,80,02 15 2 61 61

Kas5 4047KSB0032331510ME-MS924 ME-MS4,87834 11,90,01 16 2 61 61

Kas5 4047KSB0033341580ME-MS385 ME-MS5,16298 12,30,01 17 2 61 61

Kas5 4047KSB0034355070ME-MS699 ME-MS6,5 713 10,10,02 18 2 61 61

Kas5 4047KSB0035361260ME-MS526 ME-MS4,92450 10,20,01 19 2 61 61

Kas5 4047KSB0036372270ME-MS770 ME-MS4,34993 9,3 0,01 20 2 61 61

Kas5 4047KSB0037382560ME-MS488 ME-MS5,06270 7,6 0,01 21 2 61 61

Kas5 4047STD 7370ME-MS37,4ME-MS6,86920 34,90,98 22 61 61

Kas5 4047KSB0038392770ME-MS378 ME-MS3,05239 4,4 0,01 23 2 61 61

Kas5 4047KSB0039401770ME-MS385 ME-MS3,35148 14,70,01 24 2 61 61

Kas5 4047KSB004041746 ME-MS270 ME-MS2,9 171 7,3 0,01 25 2 61 61

Kas5 4047KSB0041421000ME-MS500 ME-MS3,15153 7,9 0,01 26 2 61 61

Kas5 4047KSB0042431190ME-MS333 ME-MS4,2641 9,3 0,01 27 2 61 61

Kas5 4047KSB0043442020ME-MS411 ME-MS8,8849 11,70,02 28 2 61 61

Kas5 4047KSB0044451850ME-MS602 ME-MS5,1395 9,1 0,01 29 2 61 61

Kas5 4047KSB0045461360ME-MS697 ME-MS6,22147 23,70,01 30 2 61 61

Kas5 4047KSB0046471960ME-MS417 ME-MS5,3154 10,80,01 31 2 61 61

Kas5 4047KSB0047482210ME-MS365 ME-MS6,3833 10,90,01 32 2 61 61

Kas5 4047KSB004849546 ME-MS74 ME-MS5,0415 11,30,05 33 2 61 61

Kas5 4047KSB0049501300ME-MS406 ME-MS9,46124 24,60,04 34 2 61 61

Kas5 4047KSB0050512720ME-MS409 ME-MS8,97171 23,70,09 35 2 61 61

Kas5 4047LOST 5152 36

Kas5 4047KSB0052531750ME-MS416 ME-MS4,39132 9,6 0,02 37 2 61 61

Kas5 4047KSB0053542290ME-MS568 ME-MS3,86465 6,9 0,02 38 2 61 61

Kas5 4047KSB0054552890ME-MS581 ME-MS4,34244 5,6 0,13 39 2 61 61

Kas5 4047KSB0055561380ME-MS360 ME-MS3,39170 8,2 0,05 40 2 61 61

Kas5 4047KSB0056572060ME-MS594 ME-MS4,13333 9,3 0,06 41 2 61 61

Kas5 4047DUP 56571960ME-MS589 ME-MS3,83281 8,3 0,06 42 61 61

Kas5 4047KSB0057582300ME-MS565 ME-MS3,35498 7,3 0,03 43 2 61 61

Kas5 4047KSB0058592400ME-MS771 ME-MS3,82471 9,5 0,02 44 2 61 61

Kas5 4047KSB0059602620ME-MS723 ME-MS3,77484 10,40,01 45 2 61 61

Kas5 4047KSB0060613600ME-MS710 ME-MS5,96276 13,80,07 46 2 61 61

Kas5 4047KSB0061623010ME-MS520 ME-MS6,04534 16,60,05 47 2 61 61

Kas5 4047KSB0062634300ME-MS327 ME-MS6,74200 11 0,09 48 2 61 61

LEGENDE: Kas5 ist das Erkundungsgebiet Kasombo 5

Ein Analyseergebnis von 10.000 ppm entspricht 1 %; um Konzentrationseinheiten in % umzuwandeln, muss der ppm-Wert durch 10.000 dividiert werden ME-MS61 ist die ALS-Analyse unter Anwendung eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-MS- und ICP-AES-Abschluss OG62 ist die ALS-Methode für erneute Analysen über dem Messbereich von ME-MS61 STD bezieht sich auf zertifiziertes Referenzmaterial GBMS911-3, das von Geostats Pty, Ltd, erstellt wird DUP bezieht sich auf in diesem Intervall entnommene Doppelproben LOST bezieht sich auf Proben, die nicht im Rahmen von Bohrungen entnommen wurden

Kürzel Australian Securities Exchange: FEL

Stammaktien: 368.065.463 Nicht notierende Optionen: 2.812.500 Board of Directors: Tony Sage Non-Executive Chairman Kenneth Keogh Non-Executive Director Nicholas Sage Non-Executive Director Kontakt: www.felimited.com.au 32 Harrogate St, West Leederville Western Australia 6007 Australia Tel.: +61 8 6181 9793 E-Mail: info@felimited.com.au

Fe Limited ist ein Mineralressourcen-Explorations- und -Erschließungsunternehmen mit Sitz in Australien.

Fe Limited ABN: 31 112 731 638

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42591 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42591&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU00000 0FEL1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN AU000000FEL1

AXC0191 2018-02-28/13:50