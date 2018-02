Doha, Katar (ots/PRNewswire) -



Die zweitägige Konferenz beschäftigt sich mit einschlägigen Themen im Bereich Übersetzungen und Dolmetschen



Das "Translation and Interpreting Institute" (TII) am "College of Humanities and Social Sciences (CHSS)" an der Hamad-Bin-Khalifa-Universität (HBKU) hat jetzt die Anmeldung für die neunte "Annual International Translation Conference" eröffnet. An der zweitägigen Konferenz, die für den 27. und 28. März geplant ist, werden örtliche und internationale Redner und Gelehrte teilnehmen. Sie bietet eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen sowie von neuen Ideen und Forschungsergebnissen. Die Anmeldung erfolgt über das Onlineportal von TTI und wird bis zum ersten Tag der Konferenz möglich sein.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/646916/HBKU_International _Translation_Conference.jpg )



Die alljährliche Konferenz steht dieses Jahr unter dem Motto: "Translation in the Digital Age: From Translation Tools to Shifting Paradigms". Sie beschäftigt sich mit den neuesten Herangehensweisen, Hilfsmitteln und Techniken für das Übersetzen und Dolmetschen, die derzeit einen Wandel in Theorie und Praxis der Übersetzungsbranche herbeiführen. Dr. Amal Al Malki, Gründungsdekan des CHSS, erklärte: "Wir laden Teilnehmer aus Katar sowie aus aller Welt dazu ein, zur neunten alljährlichen International Translation Conference zu kommen, bei der wir Themen erörtern, die für Forschung und Industrie auf lange Sicht relevant sein werden."



"Die Konferenz geht der Frage nach, inwiefern neue Technologien die Praktiken beim Übersetzen und Dolmetschen in der modernen Zeit einem Wandel unterwerfen. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung wird lebhafte Diskussionen zu den innovativen Ideen und neuen Forschungsergebnissen anregen, die weitreichende Folgen für Branchen in aller Welt sowie für unser aller Leben haben werden", so Dr. Al Malki weiter.



Zum Programm der neunten Ausgabe der Annual International Translation Conference gehören Diskussionen, Foren und Workshops mit führenden Gelehrten und Experten im Bereich Übersetzen und Dolmetschen. Am Eröffnungsforum sind Experten aus den Bereichen digitale Medien und Übersetzung beteiligt, darunter Dr. Michaël Oustinoff von der Universität Nizza Sophia-Antipolis, die die optimistischen Zukunftsaussichten für Übersetzungen besprechen werden. Darüber hinaus wird Dr. Maeve Olohan von der University of Manchester die kritischen Herangehensweisen an Übersetzungstechnologie erläutern. Als weiterer Experte wird Dr. Jan-Louis Kruger von der Macquarie University die kognitive Seite von Übersetzen und Dolmetschen unter die Lupe nehmen. Und schließlich spricht Dr. Yaser Bishr, Executive Director of Digital beim Al Jazeera Media Network, über den Einfluss der Fortschritte in den digitalen Medien auf die Übersetzung.



Einige der Foren beschäftigen sich mit Themen wie Maschinenübersetzungen, Übersetzungen für bestimmte Zwecke, nicht-professionelle Übersetzungen, Übersetzungen für das Internet sowie "Übersetzung und Manipulation". Die Workshops werden Themen im Zusammenhang mit Übersetzungstechnologien behandeln, wie z. B. den Einsatz der bekannten Plattform Trados.



In diesem Jahr nehmen 37 Redner aus mehr als 19 Ländern an der Konferenz teil, darunter Spanien, die Türkei, Katar, Indien, die USA, Finnland, Marokko, China, Nigeria, Dänemark, Irland, Tunesien, Iran, Oman, Polen und Kanada. Die Konferenz wird erwartungsgemäß allen Teilnehmern eine einmalige Gelegenheit bieten, Kontakte zu knüpfen, da Gelehrte und Forscher aus örtlichen und internationalen Organisationen, Fachleute aus der Branche für Dolmetschen und Übersetzung sowie Vertreter von Universitäten daran teilnehmen.



Um sich anzumelden, besuchen Sie bitte: http://www.tii.qa/9th



Über die Hamad Bin Khalifa Universität



Innovating Today, Shaping Tomorrow



Die Hamad Bin Khalifa Universität (HBKU), Mitglied der Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development (QF), wurde 2010 als forschungsintensive Universität gegründet, die als Katalysator für tiefgreifende Veränderungen in Katar und der Region fungiert und einen globalen Einfluss hat. Mit Standort in "Education City" hat HBKU das Ziel, menschliche Fähigkeit durch ein bereicherndes akademisches Erlebnis, ein innovatives Ökosystem und einzigartige Partnerschaften aufzubauen und zu kultivieren HBKU liefert an seinen Colleges multidisziplinäre Undergraduate- und Graduate-Programme und bietet Gelegenheiten für Forschung und Wissenschaft an seinen Instituten und Zentren. Weitere Informationen über die HBKU erhalten Sie auf http://www.hbku.edu.qa.



OTS: Hamad bin Khalifa University (HBKU) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128100 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128100.rss2



Pressekontakt: Aisha Jassim, +974(0)331-78-848, ajassim@webershandwick.com