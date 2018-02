...mit Spielertransfers. An diesem Spaß nehmen wir regelmäßig teil. Ein echtes Investment ist es nicht, aber mitspielen hat sichin der Regel gelohnt. Wie auch immer Sie das rechnen möchten: Ein KGV unter 10 ist mindestens preiswert. Also: So um 5,50/5,60 € werden wir ein neues Spiel wagen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info