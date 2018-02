Liebe Trader,

Seit Anfang April 2017 befand sich der Kursverlauf der BASF-Aktie übergeordnet noch in einem nach unten gerichtetem Trendkanal. Zwischen August und September selben Jahres folgte eine Konsolidierungsphase und der Kursverlauf konnte genug Stabilität aufbauen, um einen kurzfristigen Aufwärtstrend einzuläuten. Im November erreichte das Papier schließlich ein Jahreshoch von 97,90 Euro, in dessen Bereich eine weitere Konsolidierungsphase folgte und gut 2 Monate andauerte. Im Januar 2018 wurde diese nach einem Doppeltop (97,70 und 98,80 Euro) zur Unterseite verlassen. Seither verfolgt die Aktie wieder einen Abwärtstrend und laut aktuellen News könnte sich dieser weiter fortsetzen. "Der Gewinnsprung von BASF, aus dem vergangen Jahr, wird sich 2018 nicht wiederholen", kündigte der Chemieriese an. Das hat Anleger sichtlich verunsichert!

Short-Chance:

Aufgrund der gemischten Jahreszahlen, eines intakten und übergeordneten Abwärtstrendkanals und der relativ hohen Wahrscheinlichkeit dessen Fortsetzung, sehen wir die Kursziele vorerst im Bereich der aktuellen Jahrestiefs bei 83,76 Euro. Erste Anzeichen für einen bevorstehenden Kursrutsch liefert ein Rücksetzer unter die Marke von 86,18 Euro. Sollte auch diese Unterstützung durchbrochen werden, sind Rücksetzer auf das Jahrestief aus 2017 bei 78,97 Euro nicht mehr auszuschließen. Eine Verlustbegrenzung ist knapp über den letzten Hochs von 89,27 Euro anzusetzen. Sollte es dem Chemie-Konzern BASF unerwartet gelingen über dieses Niveau anzusteigen, könnte die Aktie den aktuellen Jahreshochs aus 2018 bei 98,80 Euro wieder das Wasser reichen. Aktuell haben Bullen aber sichtlich zu kämpfen, weshalb kurzzeitig noch die Abwärtsvariante favorisiert werden muss.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 86,10 Euro

Kursziel: 83,76 / 78,97 Euro

Stopp: > 89,27 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,17 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



BASF SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 86,86 Euro; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

