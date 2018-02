London (ots/PRNewswire) -



Die Tickmill Group, deren Unternehmen von der britischen FCA und der CySEC zugelassen sind, meldete im Januar 2018 ihr bisher höchstes monatliches Handelsvolumen über 110,6 Mrd. US-Dollar. Diese Zahl markiert einen historischen Meilenstein für die Entwicklung des Konzerns und ebnet den Weg, für ein Jahr mit noch mehr Geschäftswachstum und operativer Spitzenleistung.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623527/Tickmill_Logo.jpg )



Der CEO der Tickmill Group, Herr Duncan Anderson, kommentierte den Erfolg: "Wir freuen uns, 2018 mit einer so starken Leistung zu beginnen, die uns als eines der am schnellsten wachsenden und finanziell robusten Unternehmen der Branche positioniert. Der Konzern hat sich trotz der immer restriktiveren regulatorischen Rahmenbedingungen und des verschärften Wettbewerbs auf dem Markt bei allen wichtigen Finanzkennzahlen gut behauptet. Ich bin zuversichtlich, dass unsere harte Arbeit und unsere Verpflichtung zu ethischem Geschäftsverhalten und kundenorientierten Werten, uns in diesem Jahr auf einen stärkeren Wachstumskurs bringen werden."



Die Erfolgsgeschichte von Tickmill im Jahr 2017



Abgesehen von den Zahlen war 2017 ein arbeitsreiches Jahr für Tickmill, in dem zahlreiche Aktivitäten und Projekte erfolgreich abgeschlossen wurden:



- Übernahme von Vipro Markets Ltd, einer von CySEC regulierten Investmentgesellschaft, mit dem Ziel, die Expansion in neue Märkte zu beschleunigen. - Neue Handelsprodukte & Dienstleistungen: 4 CFDs auf deutsche Staatsanleihen und Bitcoin (BTC/USD) wurden zusammen mit Tickmill Prime, einem Anbieter von Prime Brokerage-Lösungen lanciert. - Einführung der italienischen, arabischen, deutschen, koreanischen, thailändischen und vietnamesischen Webseiten - Handelswettbewerbe wie der Ultimate IB Ride Contest, die Forex Demo Challenge und der revolutionäre Win-Win Live-Handelswettbewerb. - Renommierte Branchenauszeichnungen, darunter die Auszeichnung "Most Trusted Broker in Europe 2017" durch das renommierte Global Brands Magazine und der Preis "Best Forex Trading Conditions" bei den UK Forex Awards 2017. - Bildungsseminare in Johannesburg und Kuwait, als auch Webinare auf Englisch, Italienisch, Arabisch, Deutsch und Polnisch. - Beeindruckende Präsenz auf der iFX EXPO Asia, der FXCuffs Expo, dem ITForum, der iFX EXPO International und der Messe World of Trading.



Tickmill nutzt die Wachstumsdynamik des vergangenen Jahres und läuft auf Hochtouren weiter, um 2018 noch weitere aufregende Meilensteine zu erzielen, die sowohl für das Unternehmen als auch für seine geschätzten Kunden und Partner auf der ganzen Welt von beiderseitigem Nutzen sein werden.



Informationen zu Tickmill



Tickmill ist ein Forex- und CFD-Handelsdienstleister, der von der britischen FCA und CySEC zugelassen und reguliert wird. Tickmill bietet erstklassige Handelsprodukte zu attraktiven Konditionen, sowie ultraschnelle Ausführung.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website: http://www.tickmill.com/de



Beim Handel mit CFDs riskieren Sie den Verlust Ihres investierten Kapitals.



OTS: Tickmill newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122383 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122383.rss2



Pressekontakt: Michalis Michael marketing@tickmill.com +44-(0)20-3608-2100