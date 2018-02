Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation sinkt wie erwartet auf 1,2 Prozent

Die Inflation im Euroraum hat sich im Februar wie erwartet abgeschwächt, was hauptsächlich an einem Rückgang der Teuerung bei Nahrungsmitteln lag. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise nur noch mit einer Jahresrate von 1,2 (Januar: 1,3) Prozent, was der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte entsprach. Die Kernteuerungsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel-, Alkohol- und Tabakpreise) blieb bei 1,0 Prozent, erwartet worden war ein Anstieg auf 1,1 Prozent.

Coba: Euroraum-Inflation steigt bis Sommer auf 2 Prozent

Die Commerzbank erwartet, dass die Inflation im Euroraum bis zum Sommer auf 2 Prozent steigen wird. "In den kommenden Monaten wird der deutliche Rückgang der Energiepreise im Frühjahr 2017 aus dem Vorjahresvergleich herausfallen", schreibt Volkswirt Christoph Weil in einem Kommentar. Dies werde es der Europäischen Zentralbank erleichtern, das Auslaufen des Anleihekaufprogramms Ende 2018 zu rechtfertigen.

ING: Euroraum-Kerninflation erholt sich im Schneckentempo

ING rechnet damit, dass sich die Kerninflation im Euroraum in diesem Jahr nur im Schneckentempo erholen wird. "Die Inflationsrate der Dienstleistungspreise ist im Februar von 1,2 auf 1,3 Prozent gestiegen, und die ist ein wichtiger Bestandteil der Kerninflationsrate", schreibt Analyst Bert Colijn in einem Kommentar. Colijn rechnet damit, dass der Lohndruck in dem Maße zunehmen wird, wie sich die Arbeitslosenquote ihrem Gleichgewichtswert nähere und die Zahl der offenen Stellen zunehme.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 2,81 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 2,81 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 17 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Mit diesem neuen Tender wird ein im November begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 2,88 Milliarden Euro hatte.

Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt deutlich

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Februar günstiger entwickelt als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, sank die Arbeitslosenzahl um 24.000 Personen. Damit sind nun 2,546 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote ermäßigte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Im Januar war die Zahl der Arbeitslosen noch um 185.000 Personen gestiegen, was aber weniger war als saisonal üblich.

Allianz: Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt 2018 wie 2017

Die Allianz geht nach Veröffentlichung von erneut überraschend guten Arbeitslosenzahlen für Februar davon aus, dass sich die Arbeitslosigkeit in Deutschland 2018 ebenso stark wie im Jahr 2017 verringern wird. "Der Rückgang der Zahl der Arbeitslosen, der sich 2017 auf fast 160.000 belief, dürfte sich 2018 etwa in derselben Größenordnung fortsetzen", schreibt Volkswirt Gregor Eder in einem Kommentar. Für die Beschäftigung erwartet Eder einen Zuwachs von 600.000 (2017: 650.000).

Inflation in Frankreich schwächer als erwartet

Die französische Inflation hat sich im Februar deutlich schwächer gezeigt als erwartet. Wie die Statistikbehörde Insee auf der Basis von vorläufigen Daten meldete, sanken die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Preisrückgänge gab es bei Dienstleistungs- und Lebensmittelpreisen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet.

Konsumausgaben in Frankreich überraschend schwach

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte in Frankreich haben im Januar einen heftigen Einbruch erlitten. Das milde Wetter reduzierte vor allem die Nachfrage nach Energie. Wie die Statistikbehörde Insee berichtete, sanken die Konsumausgaben um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,1 Prozent erwartet.

Frankreichs BIP-Wachstum 2017 auf 2,0 von 1,9 Prozent revidiert

Das französische Statistikamt Insee hat die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2017 nach oben revidiert, da mehrere Indikatoren stärker als ursprünglich angenommen ausfielen. Demnach stieg das BIP um 2,0 Prozent, statt wie zuvor angegeben um 1,9 Prozent.

Powells Thema Nummer eins ist Zähmung des Arbeitsmarktes

Der neue Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, konnte bei seiner ersten Anhörung vor dem US-Kongress dann doch noch überraschen. Immerhin erklärte er, die Wirtschaft laufe inzwischen noch runder, als die Notenbank im Dezember beobachtet hatte. Zum damaligen Zeitpunkt waren die Märkte von vier statt drei Zinsschritten in diesem Jahr ausgegangen. Diese Sichtweise bekam jetzt Argumentationsfutter durch einen Fed-Bericht, der die Anhörung Powells begleitet hatte.

SPD lehnt CDU-Kandidaten für Amt des Ostbeauftragten ab

Noch vor dem Abschluss des Mitgliederentscheids bei der SPD gibt es Streit um Personalien mit der Union. Den von der Union vorgeschlagenen Kandidaten für das Amt des Ostbeauftragten lehnen die Sozialdemokraten ab. "Das ist nicht vereinbart. Es ist nicht entschieden", sagte der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider in Berlin.

Bundesregierung will nach Diesel-Urteil mit Ländern reden

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten will die Bundesregierung als nächstes in den Dialog mit Ländern und Kommunen treten. Ziel sei es, über weitere Schritte zu beraten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Seibert machte auch deutlich, wohin die Reise dabei gehen soll: "Ganz klares Ziel der Bundesregierung ist es, Fahrverbote, wo immer möglich, zu vermeiden."

Verkehrsminister sieht Staat bei Diesel-Nachrüstung in der Verantwortung

Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) sieht nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Autohersteller nicht allein in der Pflicht, die umfassende Nachrüstung älterer Dieselautos zu bezahlen. "Wir werden uns auf die eine oder andere Weise mit den Automobilherstellern zusammensetzen müssen", sagte Schmidt in Berlin. "Hier ist jeder gefragt", betonte der CSU-Politiker.

SPD will Beteiligung der Steuerzahler an Diesel-Nachrüstungen nicht ausschließen

In der nach dem Leipziger Urteil neu entflammten Debatte um Diesel-Fahrverbote und die umfangreiche Nachrüstung von Selbstzündern ringt die SPD um eine einheitliche Linie. Während Bundesjustizminister Heiko Maas und Umweltministerin Barbara Hendricks die Autohersteller in der Pflicht sehen, den nachträglichen Einbau von Harnstoff-Katalysatoren zu bezahlen, wird in der Fraktion auch über die Beteiligung des Staates nachgedacht.

Vorerst keine größeren Streiks im Öffentlichen Dienst

Am Mittwoch endet im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts die Friedenspflicht, doch Verdi-Chef Frank Bsirske will vorerst auf größere Streiks verzichten. "Wir werden mit betrieblichen Aktionen beginnen, die für die Bürgerinnen und Bürger gar nicht so wahrnehmbar sind", sagte Bsirske dem Bayerischen Rundfunk. "Wir stehen ja noch am Anfang dieser Tarifauseinandersetzung, auch wenn in der ersten Verhandlungsrunde die Positionen noch erkennbar weit auseinander lagen."

Deutschland will Handel mit Ghana ausbauen

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat eine Intensivierung der Handelsbeziehungen mit Ghana angekündigt. Der westafrikanische Staat habe zuletzt "eine sehr beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung genommen", erklärte Zypries beim Besuch des ghanaischen Staatspräsidenten Nana Addo Dankwa in Berlin.

Rom kündigt Diesel-Fahrverbot ab 2024 an

Die Bürgermeisterin von Rom, Virginia Raggi von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, hat ein Diesel-Fahrverbot ab 2024 angekündigt. Ab diesem Zeitpunkt werde es verboten sein, im Zentrum der italienischen Hauptstadt ein Dieselfahrzeug zu nutzen, teilte die Politikerin über die sozialen Netzwerke mit. Demnach hatte sie die Ankündigung bereits am Montag bei dem Treffen "Women4Climate" in Mexiko gemacht. Einzelheiten nannte Raggi nicht.

Johnson stellt Londons Haltung zu Irland-Grenze in Frage - TV

Der britische Außenminister Boris Johnson hat einem Bericht zufolge Zweifel an der bisherigen Haltung seiner Regierung zur künftigen Grenze zwischen Irland und Nordirland geäußert. In einem Brief an Premierministerin Theresa May spreche Johnson von einer möglichen "harten Grenze" auf der irischen Insel, berichtete der TV-Sender Sky News unter Berufung auf das vertrauliche Schreiben. Es sei falsch, sich auf die Frage der Grenzfreiheit zu konzentrieren, wird der Minister zitiert.

EU-Behörde EFSA bestätigt Gefahr von Insektengiften für Bienenbestände

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat die Gefahr von Neonikotinoiden für Honig- und Wildbienen in einer neuen Risikobewertung bestätigt. "Die meisten Anwendungen neonikotinoider Pestizide stellen ein Risiko für Wild- und Honigbienen dar", erklärte die EFSA. Die Nutzung dieser Insektengifte in der Landwirtschaft unterliegt bereits strengen Auflagen und könnte nun noch weiter eingeschränkt werden.

Ruhani: Iran zu Gesprächen mit arabischen Nachbarn bereit

