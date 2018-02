OTTAWA (Kanada), 28. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- GaN Systems (https://www.gansystems.com/), der weltweite Marktführer im Bereich von GaN-Leistungshalbleitern hat der Öffentlichkeit heute den GaN E-HEMT für 120 A, 650 V vorgestellt. Mit diesem Modell baut das Unternehmen seine Führungsposition mit Bezug auf das leistungsfähigste Produktprogramm der Branche im Bereich der Hochleistungs-GaN-Transistoren weiter aus.

Die Leistungspegel steigen immer weiter - und mit ihnen der Bedarf an höheren Betriebsströmen. Die zahlreichen Vorteile von GaN können heute in der Automobil- und Industriebranche sowie in der Branche für erneuerbare Energien auf viel höhere Leistungspegel angewandt werden. Dieses zukunftsweisende Produkt wird auf der in Kürze stattfindenden Applied Power Electronics Conference & Exposition (APEC (http://gansystems.com/apec2018/)), einer Konferenz und Messe für angewandte Leistungselektronik in San Antonio, Texas (USA) vom 4. bis 8. März 2018 auf Stand 1041 vorgestellt.

Der GaN E-HEMT für 120 A, 650 V erhöht die Leistungsdichte von Leistungsumwandlungssystemen im Bereich von 20 bis 500 kW, einschließlich Antriebswechselrichtern im Automobilbereich, Bordladegeräten mit extrem hohen Leistungsbedarf, großformatigen Energiespeichersystemen und industriellen Antriebssystemen. Dieser Transistor, der im Vergleich zum bisher mit Bezug auf die Bemessungsstromangabe am höchsten bewerteten Bauteil von GaN Systems die doppelte Strombelastbarkeit aufweisen kann, ermöglicht es Kunden, ihre Leistungsverarbeitung für das gleiche Volumen effektiv zu verdoppeln.

Das Produkt (GS-065-120-1-D), das als Form für die Baumodule von Kunden verkauft wird, ist der GaN-HEMT für 650V mit dem niedrigsten R DS(on) und der höchsten Bemessungsstromangabe in der Leistungshalbleiterbranche. Module sind ein wichtiger Formfaktor in der Hochleistungselektronik und machen bis zu 40 Prozent des Marktes in Abhängigkeit vom Formfaktor aus. Dieses Formmodell wird von Kunden in Halbbrücken-, Vollbrücken- und Sixpack-Topologien eingesetzt, um verbesserte Hochleistungsdesigns zu erstellen.

"Dies ist das wichtigste GaN-Produkt auf dem Markt, das für Module optimiert werden kann. Es ist sowohl mit eingebetteter als auch mit herkömmlicher Modultechnologie kompatibel", sagte Jim Witham, CEO von GaN Systems. "Als Erweiterung unseres Flaggschiffprodukts beinhaltet es alle Vorteile der GaN-Technologie (http://www.gansystems.com) und unserer Herangehensweise an GaN-Leistungstransistoren - Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsdichte und einen hohen Wirksamkeitsgrad. So können Energieanlagen geschaffen werden, die eine kleinere Größe aufweisen, geringere Kosten verursachen und gleichzeitig noch nie dagewesene Leistungspegel erzeugen."

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie bitte GaN Systems Sales (https://gansystems.com/contact/) oder besuchen Sie GaN Systems an Stand 1041 auf der APEC.

Über GaN Systems

GaN Systems ist der weltweite Marktführer im Bereich der GaN-Leistungshalbleiter (http://www.gansystems.com) mit dem größten Produktprogramm von Transistoren, die die Bedürfnisse der Branchen mit den höchsten Ansprüchen auf einzigartige Weise erfüllen, darunter Rechenzentrumsserver, erneuerbare Energiesysteme, die Automobilbranche, industrielle Antriebssysteme und Unterhaltungselektronik.

Als marktführender Innovator ermöglicht GaN Systems das Design von kleineren, kostensparenden und effizienteren Energieanlagen. Die preisgekrönten Produkte des Unternehmens bieten Designmöglichkeiten für Anlagen, die sich von den früher durch Silikon bedingten Einschränkungen befreit haben. Dadurch, dass das Unternehmen die Regeln für Transistorleistung neu geschrieben hat, ermöglicht GaN Systems Leistungsumwandlungsunternehmen, ihre Branche zu revolutionieren und die Welt zu verändern. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie www.gansystems.com (http://www.gansystems.com) oder finden Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/GaNSystemsInc/), Twitter (https://twitter.com/GaNSystems) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/464979/).

Medienkontakt:

Mary Placido

Trier and Company for GaN Systems

mary@triercompany.com (mailto:mary@triercompany.com)

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42067de0-771a-482b-948f-5c13fc3a2bf7 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42067de0-771a-482b-948f-5c13fc3a2bf7)

