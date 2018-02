Die USA konnten im vergangenen Jahr ihren Spitzenplatz in der Exportrangliste des Maschinenbaus mit knappem Vorsprung vor China verteidigen: Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten legten um 11,6 Prozent auf knapp 18 Mrd. Euro zu. Auf Platz 2 rangierte abermals China; ein Zuwachs von 22,6 Prozent führte zu einem Exportwert von 17,4 Milliarden Euro. Insgesamt exportierten die Maschinen- und Anlagenbauer aus Deutschland Waren im Wert von 168,1 Mrd. Euro in ihre Zielmärkte rund um den Globus - ein Zuwachs von nominal 7,9 Prozent, beziehungsweise 12,3 Mrd. Euro zum Vorjahr.

Exporte innerhalb der EU ziehen an

"Ungeachtet aller Erfolge auf fernen Märkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...