Hamburg (ots) - Die Medien-Versicherung in Karlsruhe ist ein weiterer Kunde der ISS Software GmbH aus Hamburg, der 2017 mit dem neuen winsure in der .NET-Version in Produktion gegangen ist.



Die Herausforderungen lagen in der Abbildung des fachlich umfangreichen Geschäftsmodells der Medien-Versicherung, die nicht nur das Privat-, sondern auch das Gewerbe- und Industriegeschäft betreibt und schon bei der Entwicklung und Gestaltung von Versicherungskonzepten die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden und Partners berücksichtigt.



Außer der Bestandsverwaltung werden neben Schaden und Buchhaltung über alle Bereiche auch Mitversicherung (Führung/Beteiligung), passive Rückversicherung, Rahmenverträge und Fremdgeschäft geführt. Diese werden nun mit winsure dargestellt und verwaltet.



Im Rahmen einer Migration wurden Partner, Verträge, Schäden und Buchungen aus einem Altsystem nach winsure migriert. Neben dem Bestand als Versicherer wurde zusätzlich ein Bestand als Makler (Fremdgeschäft) überführt und abgebildet.



Bei der weiteren Anpassung von winsure lag eine zentrale Anforderung in der effizienten Ausgestaltung der Arbeitsprozesse mit dem Nebeneffekt, dass die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter deutlich reduziert werden konnte.



Die Medien-Versicherung ist nun in der Lage, durch eigenes Customizing neue Produkte sehr schnell auf den Markt zu bringen und so nicht nur auf Marktveränderungen zu reagieren, sondern diese aktiv mitzugestalten. Die technische Grundlage dafür bildet der modulare Aufbau mit integriertem Produkt- und Tarifdesigner von winsure.



Nach der erfolgreichen Produktivsetzung wird das winsure-System bei der Medien-Versicherung über die winsure Webservices an Portale angebunden und Automatisierungsprozesse werden ausgebaut. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen für die digitale Transformation des Unternehmens.



Über die Medien-Versicherung a.G.



Als Industrie wird die Herstellung von gedruckten Medien erst seit rund einem Jahrhundert bezeichnet. Dabei begleitet die Branche von Anfang an ein Partner, der die Risiken dieses Geschäftes nicht nur ganz genau kennt, sondern vor allem die Fähigkeiten besitzt, sie bedarfsgerecht und fair abzusichern: die Medien-Versicherung a.G. aus Karlsruhe.



Über ISS Software GmbH



ISS Software GmbH, ein Unternehmen der Sopra Steria Group, zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche im deutschsprachigen Raum. Neben der Erstellung und Weiterentwicklung von Standardsoftware gehören die Beratung bei der Einführung und die Integration in bestehende Systemumgebungen zum Leistungsspektrum. Weitere Lösungsschwerpunkte neben der Bestandsführung sind das Asset Management, das Meldewesen sowie Solvency II und Finanzbuchhaltung.



