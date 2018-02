Bosch will auf eine eigene Produktion von Batteriezellen in Deutschland verzichten. Die finanziellen Risiken seien zu groß.

Bosch baut keine Batteriezellenproduktion auf. Die wohl größte Investition der 132-jährigen Firmengeschichte fällt aus. Die Überbringung der defensiven Botschaft überließ Konzernchef Volkmar Denner seinem Auto-Mann Rolf Bulander, zuständig für den größten Konzernbereich "Mobility-Solutions". "Bosch will weiter Partner Nummer eins der Fahrzeugindustrie bei der Elektromobilität bis 2020 werden", sagte Bulander. Darum werde man an der Produktion von Batteriesystemen festhalten, die reine Zellfertigung sei nicht ausschlaggebend.

"Für eine angestrebte führende Position mit einem Marktanteil von 20 Prozent hätte es ein Investment von 20 Milliarden Euro gebraucht", sagte Bulander. Es geht um eine strategische Richtungsentscheidung für die nächsten zwei Jahrzehnte. Die jetzige Entscheidung gegen eine Batteriezellenfertigung der nächsten Generation zeichnete sich in den vergangenen Wochen bereits ab.

Klar war schon vorher: Bosch will keinen Cent in Fabriken investieren, die Batteriezellen herstellen, die heute schon auf dem Markt sind. Gegen die etablierte asiatische Konkurrenz und deren Kostenvorteile hätte Bosch als Newcomer keine Chance gehabt. Eigentlich hatte man bei Bosch auf einen Einstieg mit der nächsten Batteriegeneration kalkuliert. Dazu hatte man zum einen in eine deutliche Verbesserung und Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-Zellen und zum anderen in die Herstellung von so genannten Feststoff-Batterienenen mittleren dreistelligen millionen-Euro-Betrag investiert.

Nun steigt Bosch aus der Forschung beider Technologien aus, bestätigte Bulander. Sowohl das Joint-Venture mit japanischen Partnern werde jetzt aufgelöst. Und auch das übernommene Start-up Seeo für Feststoffzellen wollen die Schwaben verkaufen. Der Wettbewerbsdruck für einen Newcomer sei finanziell zu riskant. "Es ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern vor allem eine wirtschaftliche Entscheidung", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...