Die seit Oktober börsenotierte BAWAG wird sich mit 2,5 Prozent direkt an der privatisierten deutschen Landesbank HSH Nordbank beteiligen. Die in der Finanzkrise in schwere Not geratene HSH Nordbank soll 15 Jahr nach ihrer Gründung an ein Konsortium um den BAWAG-Mehrheitsaktionär Cerberus und J.C. Flowers verkauft werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...