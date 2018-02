Liebe Leser,

in Europa ist es zurzeit richtig kalt. Temperaturen von minus 10 Grad sind keine Seltenheit und deshalb wird auch wieder verstärkt geheizt in den deutschen Haushalten. Der Gasproduzent Gazprom könnte von der Kältewelle in Europa stark profitieren. Der Gaspreis zog zuletzt wieder etwas an. Mit Blick auf die letzten 200 Wochen liegt der Preis trotzdem noch unterhalb des Durchschnitts.

Aktuelle Einschätzungen zum Unternehmen: Gazprom zieht die Kostenbremse!

Das ... (Johannes Weber)

