der Stahl- und Metalldistributor Klöckner & Co hat am Mittwoch die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Dabei konnte man größtenteils überzeugen. Der Umsatz lag bei 6,3 Mrd. Euro und damit 9,8 % über dem Vorjahresniveau. Analysten rechneten im Mittel mit 6,24 Mrd. Euro. Beim EBITDA wurden die Analysteneinschätzungen jedoch leicht verfehlt. Diese erwarteten im Durchschnitt 222 Mio. Euro, erzielt wurden jedoch 220 Mio. Euro - ein Plus von 12,3 % gegenüber dem Jahr ... (David Iusow)

