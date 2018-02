Viele Hersteller geben bei mobilen Stromerzeugungsanlagen als max. Leitungslänge 100?m bei 2,5?mm2 an. So gibt es z.?B. derartige Vorgaben für Aggregate nach Feuerwehrnorm von 5,5?kVA für den mobilen Einsatz. Eine oft gestellte Frage zielt dabei auf den zulässigen Spannungsfall ab, z.B. auf die 6?% gemäß DIN VDE 0100-520, Tabelle G.52.1. Was passiert etwa bei derartigen Leitungslängen bei Generatoren von 2?kVA, die über keinen Leitungsschutzschalter verfügen, wenn im Fehlerfall die Spannung auf unter 50?V absinken sollte? Sorge bereitet vielen Fachleuten auch der Umstand, dass diese Generatoren in der Praxis von elektrotechnischen Laien aufgebaut und betrieben werden.

Zum Vergleich: Spannungsfall in Gebäuden

All diese Fragen lassen sich derzeit mit den geltenden Normen nicht vollständig beantworten. Aber immer öfter tauchen genau solche Fragen zu diesem Problem auf. Jedoch geht es beim zuvor geschilderten Problem nicht um die Errichtung einer elektrischen Anlage in einem Gebäude.

Somit gilt der empfohlene Spannungsfall von Abschnitt 525 der DIN VDE 0100-520:2013-06 nicht, da dieser sich auf den Abschnitt der Kabel-/Leitungsanlage zwischen Hauseinführung (Hausanschlusskasten) und Anschlusspunkt der elektrischen Verbrauchsmittel bezieht. Dieser Abschnitt lautet wie folgt: »Falls nicht anders vorgegeben, sollte der Spannungsfall zwischen Hauseinführung und Verbrauchsmittel nicht größer sein als die in Tabelle G.52.1 angegebenen Werte.« Die Tabelle G.52.1 des informativen Anhangs G, der DIN VDE 0100-520:2013-06, enthält die in der Praxis allseits bekannten Werte (Tabelle).

Fakt ist aber auch, dass es noch eine zweite Empfehlung zum Spannungsfall in den Normen der Reihe DIN VDE 0100 gibt. Im Abschnitt 5.1 von Beiblatt 2 zu DIN VDE 0100-520:2010-10 gibt es die folgende Empfehlung: »Der Spannungsfall soll

zwischen der Hauseinführung (Hausanschlusskasten) und der Anschlussstelle der elektrischen Verbrauchsmittel nach DIN VDE 0100-520 insgesamt 4??%; und

hinter der Messeinrichtung bis zur Anschlussstelle der elektrischen Verbrauchsmittel nach DIN 18015-1 insgesamt 3??%; der Nennspannung der Anlage nicht überschreiten.«

Auf diese Vorgabe von 3?% beziehen sich auch die zulässigen Leitungslängen in der Tabelle 2 von DIN VDE 0100-520:2013-06, jedoch mit der Möglichkeit, die Längen mit den Faktoren in Tabelle 3 umzurechnen.

Diese empfohlenen Werte aus beiden normativen Unterlagen sind also nicht zwingend vorgegeben. Allerdings sollte sich die Elektrofachkraft, bei der Errichtung einer elektrischen Anlage, annähernd an diese Werte halten, um jeder Diskussion aus dem Wege zu gehen.

Produktnormen fehlen

Probleme, wie ganz oben angeführt, ergeben sich auch dadurch, dass es derzeit in den DIN-VDE-Bestimmung keine Produktnorm für mobile Stromerzeugungseinrichtungen (sprich: Stromaggregate oder Notstromerzeuger) gibt. Diesbezüglich existieren nur »reine« DIN-Normen (siehe hierzu die Ausführungen weiter unten).

Folgende DIN-Normen sind derzeit veröffentlicht

Für tragbare Stromerzeuger (Generatorsatz) = 5?kVA gibt es z.?B. die DIN 14685-1 sowie den Entwurf DIN 14685-1. Außerdem existiert für bestimmte Anwendungsfälle - z.?B. die DIN 14685-2 für tragbare Stromerzeuger

die DIN 14686 »Schaltschränke für fest eingebaute Stromerzeuger (Generatorsätze)

Die Aussagen bzw. Festlegungen in den einzelnen DIN-Normen befinden sich aber nur bedingt im Einklang mit den Normen der Reihe DIN VDE 0100. Außerdem unterscheiden sie sich inhaltlich doch sehr voneinander.

Darüber hinaus gibt es noch Festlegungen in der DGUV Information 203-036 (bisher BGI/GUV-I 608) »Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen« und die - DGUV Information 203-032 (bisher BGI 867) »Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen«.

Normen die zukünftig relevant werden könnten

Es sei aber darauf hingewiesen, dass es auch noch die Normen der Reihe DIN EN ISO 8528 »Stromerzeugungsaggregate ...

