Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Auf dem Radar: AT&SKommunikations- und IR-Chefin Elke Koch geht zurück nach Wien und verlässt wie kommuniziert auf eigenen Wunsch mit dem heutigen Tag nach 3,5 Jahren die AT&S. In ihrer Ära hat sich die Aktie im Kurs rund ver2,5facht, das ist nett zu kommunizieren natürlich. Die Instis waren offenbar zufrieden: IR-Rang 1 bei der Buy-Side-Choice (siehe Magazine-Cover aktuell) mit 61 Rückmeldungen. Für sämtliche Fragen zu AT&S steht nun wie gewohnt weiter Marina Konrad zur Verfügung und ab 1. April wird Gerda Königstorfer (jetzt Rosenbauer) die Geschickeder Kommunikation bei AT&S leiten. Was macht die AT&S-Aktie am letzten Arbeitstag von Elke Koch? Auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...