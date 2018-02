Zürich (ots) -



- Stylefile ist führender Onlinespezialist für Sneaker & 'Sportive Fashion' in Europa - Übernahme ist wichtiger strategischer Schritt in den wachsenden Markt 'Athleisure'



Die SIGNA Sports Group übernimmt Stylefile, den führenden Onlinespezialisten für Sneaker & 'Sportive Fashion' in Europa und baut damit ihr E-Commerce Portfolio strategisch weiter aus.



Stylefile beliefert über seine Onlineshops rund eine halbe Million aktive Kunden in mehr als 30 Ländern. Mit über 20.000 Artikeln und Marken wie Nike, Adidas, Puma & New Balance hat Stylefile ein außergewöhnliches Produktsortiment online, das in der Breite als auch in der Tiefe Akzente setzt.



SIGNA Sports Group gelingt mit der Übernahme der strategisch wichtige Schritt in den wachsenden 'Athleisure'-Markt und sichert sich so den europaweiten Zugang zu einer besonders anspruchsvollen Szene.



Zur Stylefile Gruppe gehört zudem der Outdoor-Onlineshop Big Tree. Er wird künftig eng mit den Online-Outdoorspezialisten Addnature und Campz vernetzt, die bereits Teil der SIGNA Sports Group sind. Dadurch baut die SIGNA Sports Group auch ihre Marktführung im Bereich Outdoor weiter aus.



Neben organischem Wachstum ist die Übernahme Teil der fokussierten Akquisitionsstrategie mit Zukäufen von Spezialisten in den Schlüsselsegmenten Bike & Outdoor, Tennis sowie Teamsports & Leisure. So wird mit Stylefile das Unternehmensportfolio nicht nur ergänzt, sondern auch um die immer bedeutendere Kategorie Athleisure erweitert. Gemeinsam mit Outfitter, dem führenden Onlinehändler im Bereich Soccer & Teamsports, wird Stylefile unter dem gemeinsamen Dach der SIGNA Sports Group zahlreiche Synergien in den Bereichen Content, Marketing und IT heben.



Max Albert, CEO Outfitter und ehemaliger Google Manager für Retail und mobile commerce: "Mit der Übernahme von Stylefile werden wir zukünftig gemeinsam unsere anspruchsvollen Kunden in den sich immer stärker verschmelzenden Bereichen Sport und Mode hervorragend und passgenau bedienen können. Dank dem erfolgreichen Plattformmodel der SIGNA Sports Group wird es uns innerhalb kürzester Zeit gelingen, Stylefile in die Sports Familie der SIGNA zu integrieren und umfassende Synergien gemeinsam herzustellen."



Auch Jörn Stiller, Gründer und CEO von Stylefile: "Die SIGNA Sports Group hat in den letzten Jahren durch zahlreiche Übernahmen von Online-Sportspezialisten und deren erfolgreiche Integration bewiesen, dass sie sich zu einer der schnellst wachsenden Handelsplattformen für Sportenthusiasten in Europa entwickelt hat. Dies war ausschlaggebend für uns, Stylefile für die Zukunft optimal zu positionieren und gemeinsam mit Outfitter den Kundenzugang für die spannende und stark wachsende Athleisure-Community weiter auszubauen."



Über SIGNA Sports Group:



Die SIGNA Sports Group zählt in ihren Schlüsselsegmenten Bike & Outdoor, Tennis sowie Teamsports & Leisure und einem online Umsatzziel in 2018 von mehr als 500 Mio. EUR zu der führenden online Sporthandelsplattform in Europa. Die SIGNA Sports Group hält Mehrheitsanteile an Internetstores (Europas Nr.1 in Radsport und Outdoor), Tennis-Point (Europas Nr. 1 in Tennis), Outfitter und Stylefile (Europas Nr.1 in Teamsports & Leisure).



Als Eigentümer von Karstadt Sports, der Nr. 2 des stationären Sportfachhandels, ist die SIGNA Sports Group die führende Multi-Channel-Plattform für Sportartikel in Deutschland und unter den "Top Five" in Europa.



Über Stylefile:



Stylefile ist ein international erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen, welches im Jahr 2000 von Markus Christl und Jörn Stiller gegründet wurde. Die Ursprünge des Unternehmens liegen im Graffitimagazin "Stylefile". Über "Stylefile", den Onlineshop für Sneaker, Streetwear und Medien, erreicht das Unternehmen eine junge, modeinteressierte Zielgruppe. Auf der Internetseite www.stylefile.de finden die Kunden eine 20.000 Artikel umfassende Produktauswahl verschiedenster Markenherstellern. Der Schwerpunkt des im Jahr 2014 gestarteten Onlineshops "Big Tree" liegt auf dem wachstumsstarken Markt für Outdoorbekleidung und -zubehör. Das Sortiment auf www.bigtree.de umfasst mehr als 12.000 Produkte und lässt das Herz vieler Outdoorfans höher schlagen. Heute sind die Unternehmen bei Sneakersammlern und Naturliebhabern gleichermaßen beliebt. Die Unternehmensgruppe hat 2016 erstmals die Grenze von über 50 Millionen Euro Umsatz geknackt und wächst seit über 17 Jahren kontinuierlich.



