Zürich - Die Flughafen Zürich AG hat bekannte Gastronomen als Mieter neuer Restaurants im Grossbauprojekt "The Circle" gewinnen können: Carlton Zürich AG, Two Spice AG und Essenszeit GmbH.

Das Zürcher Gastronomieehepaar Segmüller wird mit seinem Team der Carlton Zürich AG ein eigens für "The Circle" entwickeltes französisches Konzept mit dem Namen "Sablier" umsetzen. Auf rund 1500 m2 inklusive Terrassen entsteht an zentraler Lage eine grosszügige gastronomische Welt über den Dächern von "The Circle" mit Blick auf den anliegenden Park. Das Lokal wird in verschiedene Begegnungszonen eingeteilt. So wird es neben einem Restaurantbereich mit Salon und Privée eine grosse Bar und eine Lounge geben. Die zusammen als Segmüller Collection auftretende Gruppe ...

