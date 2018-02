Zürich - Die Vermögensverwalterin EFG International hat das von der Integration der Tessiner Privatbank BSI geprägte Geschäftsjahr 2017 mit roten Zahlen abgeschlossen. Zudem musste das Institut weitere Geldabflüsse hinnehmen. Beim Integrationsprozess sieht sich die Bank auf Kurs, bezüglich der Kostensynergien ist sie dem Zeitplan voraus. Allerdings lasteten erneut zahlreiche Sondereffekte auf dem Jahresresultat.

Für die EFG sei 2017 das "Jahr der Transformation" gewesen, erklärte EFG-CEO Giorgio Pradelli am Mittwoch an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich. Dabei habe seien viele Fortschritte erzielt worden, betonte der neue CEO, der per Anfang Jahr den Chefposten vom abgetretenen Joachim Strähle übernommen hatte.

Fusionsbedingte Geldabflüsse

Der "zugrundeliegende Reingewinn" verdoppelte sich im vergangenen Jahr auf 165,0 Mio CHF. Unter Einschluss der Integrationskosten sowie einer Reihe weiterer Sonderfaktoren resultierte unter dem Strich allerdings ein klarer Reinverlust nach IFRS von 57,5 Mio CHF (VJ Gewinn von 228 Mio). Die Aktionäre sollen dennoch eine unveränderte Dividende von 0,25 CHF je Titel erhalten.

Die fusionsbedingten Geldabflüsse beliefen sich 2017 laut den Angaben auf 8,2 Mrd CHF. Dabei handle es sich vor allem um Geschäfte und Kunden, von denen man sich im Rahmen der BSI-Integration bewusst getrennt habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...