Muttenz - Der Kioskkonzern Valora hat 2017 seine Einkaufstour fortgesetzt und dabei den bereinigten Betriebsgewinn um mehr als 10% gesteigert. In den 2801 Verkaufsstellen setzte Valora mehr margenstarke Kaffees und Frischprodukte ab, dafür verschmähen Kunden vermehrt Zucker- und Presseprodukte. Dem Investoren wird eine unveränderte Dividende von 12,50 CHF je Aktie vorgeschlagen.

Der Umsatz schrumpfte um 0,9% auf 2,08 Mrd CHF, was Valora auf den Verkauf von Naville Distribution zurückführt. Besonders zufrieden zeigte sich Valora-Chef Michael Mueller mit dem Wachstum von Brezelkönig und den Caffè Spettacolo. Über das ganze Jahr investierte das Unternehmen aus Muttenz/BL 53 Mio CHF.

"Im laufenden Jahr wird das Investitionsvolumen weiter zunehmen", sagte Mueller am Mittwoch vor den Medien in Zürich. Im Fokus stehe einerseits der Ausbau der Produktionskapazitäten. Denn mit den Mehrvolumen sollen die Fixkosten besser amortisiert werden. Andererseits könne dank der Übernahme von BackWerk die Präsenz in Deutschland, Österreich und den Niederlanden weiter verstärkt werden.

"Haar in der Suppe"

Wenn man bei den Zahlen "ein Haar in der Suppe" finden wolle, ...

