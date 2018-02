Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aena nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 172 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des spanischen Flughafenbetreibers habe im Rahmen der Markterwartungen gelegen, während der Reingewinn diese übertroffen habe, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv ins Gewicht fielen insbesondere der überraschend hohe Dividendenvorschlag und die Prognose zum Verkehrsaufkommen in diesem Jahr./la/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

ISIN: ES0105046009