Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für VTG von 49 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Durch die solide Entwicklung des vierten Quartals sieht sich Analyst Henning Breiter laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie in seinem Optimismus für 2018 bestätigt. Er passte sein Bewertungsmodell an die Wettbewerbsauflagen im Zuge der Nacco-Übernahme an. Den Kursrutsch aus diesem Grund hält er aber für überzogen./ag/tih Datum der Analyse: 28.02.2018

ISIN: DE000VTG9999