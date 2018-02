Nürnberg - Die Urlaubsausgaben in Deutschland steigen: Nachdem der Gesamtmarkt der Urlaubs- und Privatreisen im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum von plus acht Prozent verzeichnete, startet auch das neue Reisejahr 2018 vielversprechend, so die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in einer aktuellen Pressemitteilung.

