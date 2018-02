FRANKFURT (Dow Jones)--SAP-Chef Bill McDermott hat im vergangenen Jahr mit 13,2 Millionen Euro eine etwas niedrigere Gesamtvergütung, effektiv aber deutlich mehr Geld erhalten. Im Jahr davor war sein Gehalt kräftig auf 14,0 von 5,5 Millionen Euro gesprungen, was auf Kritik gerade bei den Aktionären gestoßen war. Der US-Amerikaner an der SAP-Spitze dürfte mit den "gewährten Zuwendungen", die erwartete erfolgsabhängige Zahlungen in späteren Jahren einschließen, wie bereits 2016 die Top-Position unter den DAX-Chefs einnehmen.

Nach der Zufluss-Berechnung steigerte McDermott sein Gehalt dagegen um etwa die Hälfte auf 21,8 von 15,6 Millionen Euro. Dieser Wert nennt die 2017 tatsächlich gezahlten Gelder inklusive variabler Leistungen u.a. aus Aktienoptionsprogrammen früherer Jahre.

Den größten Anteil an seiner Gesamtvergütung (Basis Zuwendungen) für das vergangene Jahr machte wiederum das LTI-Programm (Long Term Incentive) des Konzerns aus, das Anfang 2016 in Kraft getreten war. Alleine darauf entfallen 7,7 (8,0) Millionen Euro. Hinzu kam eine ebenfalls rückläufige einjährige variable Vergütung von 2,1 (2,4) Millionen Euro. Das Grundgehalt lag jeweils bei rund 1,4 Millionen Euro.

Insgesamt addieren sich die Zahlungen an die Vorstandsmitglieder laut dem Geschäftsbericht des Walldorfer Softwarekonzerns auf 45,2 Millionen Euro im Vergleich zu 39,3 Millionen 2016.

Durch das Long-Term-Incentive-Programm mit Aktienoptionen könnte die Vergütung McDermotts für 2017 im äußersten Fall mehr als 37 Millionen Euro erreichen. Dass Größenordnungen von mehr als 40 Millionen Euro per anno möglich sind, hatte SAP-Mitgründer und -Aufsichtsratschef Hasso Plattner auf der Hauptversammlung 2017 eingeräumt. Dazu wäre aber ein sehr kräftiger Anstieg des Aktienkurses, konkret eine Verdreifachung binnen vier Jahren, notwendig.

Massive Kursgewinne hat McDermott indes im Blick. In einem am Dienstag veröffentlichten Handelsblatt-Interview hat er eine Verdreifachung des Kurses als Ziel ausgerufen - allerdings binnen acht Jahren. Das wäre eine Wiederholung seiner bisherigen Performance im SAP-Vorsitz: Die Marktkapitalisierung der Walldorfer hat sich seit seinem Amtsantritt 2010 um diesen Faktor erhöht.

Vor einem Jahr hatte der damalige massive Gehaltssprung bei McDermott erneute Diskussionen über die Angemessenheit von zweistelligen Millionengehältern ausgelöst. Das war auch auf der Hauptversammlung von SAP zu spüren gewesen. Dort wurde dem Aufsichtsrat Kritik an der Methodik vorgehalten, die zu einer äußerst knappen Entlastung mit lediglich gut 50 Prozent der Stimmen führte.

Zuvor hatte Volkswagen auf entsprechende Gehaltskritik reagiert und im Februar 2017 - als Folge der für 2014 an den damaligen Chef Martin Winterkorn gezahlten fast 16 Millionen Euro - die Vorstandsgehälter auf 10 Millionen Euro pro Jahr gedeckelt.

Damit kann McDermott nicht von VW-Chef Matthias Müller übertrumpft werden. Auch andere Vorstandsvorsitzende der größten DAX-Konzerne sind hinter ihm geblieben, zumindest soweit die Daten bislang vorliegen.

Der Automobilkonzern Daimler zahlt Dieter Zetsche gut 8,6 (7,6) Millionen, bei Siemens erhielt Joe Kaeser mit fast 7 Millionen Euro etwa 100.000 Euro weniger als im Vorjahr.

Für Gehaltsvergleiche werden üblicherweise die nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) ermittelten gewährten Zuwendungen genutzt. Häufig andere Werte ergeben sich beim Blick auf den Zufluss, sprich die effektiven Zahlungen des Jahres.

