Amazon hat den Smart-Türklingel-Hersteller Ring erworben. Laut Medienberichten ist es Amazons zweitgrößte Akquisition nach dem 13,7 Mrd. Dollar Deal im letzten Jahr für Whole Foods Market. Die Produkte von Ring sind in den USA, Großbritannien und Europa erhältlich. Amazon soll für Ring 1 Mrd. Dollar zahlen, so CNBC. Bereits über den Alexa Fund hatte ...

