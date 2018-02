Lieber Leser,

Dürr hat am Mittwoch die Zahlen per Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Diese haben sowohl die eigenen Vorgaben als auch die Prognosen der Analysten größtenteils übertroffen. Der Umsatz lag bei 3,72 Mrd. Euro und damit 4 % über dem des Vorjahres. Analysten rechneten mit 3,65 Mrd. Euro. Beim EBIT verfehlte man allerdings die Analystenprognosen ein wenig. Dieses lag bei 289,6 Mio. Euro. Analysten rechneten im Mittel mit 290 Mio. Gegenüber dem Vorjahr beträgt das Plus beim EBIT ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...