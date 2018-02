Mainz (ots) -



Samstag, 3. März 2018, 20.15 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Zu Mozarts 225. Todestag präsentierte die Mailänder Scala 2016 eine Neufassung der "Hochzeit des Figaro". Die Inszenierung übernahm der junge britische Regisseur Frederic Wake-Walker, der die Handlung der Opera buffa weniger auf Standes- oder Geschlechterunterschiede, sondern auf die Zerbrechlichkeit der Liebe fokussierte. Die Neuinszenierung ist ein Beispiel dafür, dass auch in traditionsbewussten Häusern stilvoll Neues erschaffen werden kann. 3sat zeigt am Samstag, 3. März 2018, 20.15 Uhr, die Aufzeichnung von "Le Nozze di Figaro".



In den Hauptrollen des internationalen Ensembles agieren die deutsche Sopranistin Diana Damrau (Gräfin), die Französin Marianne Crebassa (Cherubino), die Südafrikanerin Golda Schultz (Susanna), der Österreicher Markus Werba (Figaro) und der Spanier Carlos Álvarez (Conte). Das Bühnenbild kreierte Antony McDonald; am Dirigentenpult steht Franz Welser-Möst bei seinem ersten Scala-Engagement.



Seit 1981 war Mozarts "Figaro" in Mailand in der legendären Inszenierung von Giorgio Strehler im Repertoire. Wake-Walker spielt mit dem berühmten Vorbild: Er stellt mit Kulissen-Versatzstücken und der Einführung einer Strehler-Figur, die die meiste Zeit auf der Bühne sitzt, in der Partitur mitliest, Anmerkungen macht und mit einer Kurbel die Drehbühne bewegt, eine Hommage an Giorgio Strehler zusammen.



