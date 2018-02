Ein Mann nimmt sein Unternehmen von der New Yorker Börse, listet es in China - und ist 13,6 Milliarden Dollar reicher. Nachahmer könnten bereitstehen.

Warum mit knapp zwei Milliarden Dollar zufrieden sein, wenn man sein Vermögen vervielfachen kann - indem man sein Unternehmen zu einer anderen Börse umziehen lässt?

Genau das hat Zhou Hongyi getan: Er hat seine Sicherheitssoftware-Unternehmen nach China verfrachtet und mit einer Briefkastenfirma zusammengeführt. Deren Kurs ist seit der Ankündigung der Pläne im November um 550 Prozent gestiegen.

Qihoo 360 Technology Co. wurde im Juli 2016 von der New Yorker Börse genommen und begann am Mittwoch seinen Börsenhandel in Schanghai als 360 Security Technology Inc.

Der Schachzug ließ Zhous Vermögen auf 13,6 Milliarden Dollar ansteigen und hat ihn nach Bloomberg-Angaben zur zwölftreichsten Person Chinas ...

