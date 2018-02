Schindellegi - Der Logistikdienstleister Kühne+Nagel hat im vergangenen Jahr beim Umsatz, dem Rohertrag und dem Reingewinn neue Bestmarken erreicht. In den Kernbereichen See- und Luftfracht baute der Konzern seine Marktanteile weiter aus und erhöhte die Volumen. Das Unternehmen kämpfte allerdings wegen höherer Frachtraten mit anhaltendem Margendruck. An der Börse geht es mit den Aktien als Reaktion auf die Zahlen südwärts.

Ausschlaggebend für den Margendruck sind die Frachtraten, also jene Preise, welche die Reeder von den Logistikern verlangen. "Wir kommen bei den Raten vor allem in der Seefracht wieder zu einem normalen Preisniveau zurück", erklärte CEO Detlef Trefzger an der Bilanzmedienkonferenz am Mittwoch in Zürich. Doch habe man die Preissteigerungen nicht so schnell an die Kunden weitergeben können, weshalb die Margen im abgelaufenen Geschäftsjahr noch gelitten hätten.

Konkret stieg der Nettoumsatz über die Gesamtgruppe hinweg um 12,5% auf 18,6 Mrd CHF. Mehr Aussagekraft als der Nettoumsatz hat aber der um die volatilen Frachtraten bereinigte Rohertrag. Dieser legte um 7,2% auf 7,02 Mrd CHF zu. Der Gewinn auf Stufe EBIT erhöhte sich um 2,1% auf 937 Mio CHF, die entsprechende Marge nahm aber um 0,6 Prozentpunkte auf 5,0% ab. ...

