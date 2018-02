Köln (ots) -



Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Musikfreunde, nach dem Erfolgsprogramm "Dackl trifft Mozart", mit dem 2017 in einer Woche 20 000 Kinder erreicht wurden, geht es für das WDR Sinfonieorchester auch in diesem Jahr wieder auf große Schultour in NRW. Mit dabei: Dackl, der sympathische und freche Hundemischling, der mit jeder Menge Witz Einblicke in das Leben und Schaffen von Joseph Haydn gibt.



Die diesjährige Tour geht von Aachen bis Lippstadt, Gelsenkirchen bis Siegen, Haltern bis Bonn. Auf die Schülerinnen und Schüler wartet eine ganz besondere Musikstunde: In lustigen und kurzweiligen Videos stellt ihnen Dackl den berühmten Komponisten Joseph Haydn vor. Dazu gibt es natürlich jede Menge Musik - live gespielt von Kammermusikensembles des WDR Sinfonieorchesters.



Hier ein erster kleiner Teaser: https://filelink.wdr.de/download.php? id=18965edabc4949fddd33c552442196de



Vom Erfolg der Dackl-Tournee in der vergangenen Saison zeigte sich Dr. Christoph Stahl, Hauptabteilungsleiter WDR Orchester und Chor begeistert: "Die 'Dackl'-Tournee ist ein ganz besonderes Projekt. Es ist spannend, multimedial, aufregend - und es hat den Kindern in Nordrhein-Westfalen klassische Musik näher gebracht. Diese Leistung ist großartig und hat uns angespornt, auch in dieser Spielzeit mit einer neue Dackl-Tournee an die Schulen zugehen. Dieses Mal wollen wir die Kinder für Haydn interessieren."



Das Programm der erfolgreichen Dackl-Konzert-Tournee 2017, die sich mit Mozart beschäftigte, wird als DVD erscheinen und Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Rahmen einer besonderen Musikstunde wird die DVD "Dackl trifft Mozart" an die NRW-Ministerin für Schule und Bildung Yvonne Gebauer übergeben. Sie findet mit Mitgliedern des WDR Sinfonieorchesters und dem Dackl am Freitag, 13.04.2018 in der Donatus Grundschule in Bonn statt. Eine Presseeinladung folgt separat.



Zusätzlich zur Dackl-Tournee gibt es in dieser Spielzeit auch Dackl-Klassik-Konzerte im Kölner Funkhaus. Und weil dieses Mal der "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns auf dem Programm steht, wird Dackl nicht das einzige Tier im Konzertsaal sein: Er hat Schildkröten, Kängurus, Vögel und viele weitere Tierfreunde mitgebracht. Isabel Hecker begleitet Dackl durch das Konzert mit dem WDR Sinfonieorchester und sorgt dafür, dass der tierische Wettstreit friedlich verläuft.



Termine: 14. April 2018, 15 Uhr und 15. April 2018, 11 Uhr und 15 Uhr im WDR Funkhaus, Köln Wallrafplatz



Die WDR Musikvermittlung



Mit seinem Musikvermittlungsprogramm erreicht der Westdeutsche Rundfunk pro Konzertsaison 55.000 Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche und Familien. Die WDR Musikvermittlung bietet Konzerte und Mitmachprojekte für Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen an - in Konzertsälen, aber auch vor Ort direkt beim Zielpublikum. Mit dem Programm "WDR macht Schule" leistet der WDR einen Beitrag, um Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an klassische Musik heranzuführen. Das Musikvermittlungsprogramm des WDR wurde 2014 für das Format "Kelebek im Konzert - Kelebek konserde" mit dem Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Innovation" ausgezeichnet.



Redaktion WDR Musikvermittlung: Julia Brück. Weitere Informationen unter: https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/wdrmusikvermittlung/index.html



