Die disruptiven Geschäftsideen der letzten Jahre sind überwiegend in Start-ups entstanden und von daher ist es naheliegend, dass etablierte Unternehmen sich heute intensiv mit Start-ups beschäftigen. Durch Corporate Venturing investieren sie häufig direkt in Start-ups oder schaffen Start-up ähnliche Rahmenbedingungen in Bereichen ihres eigenen Unternehmens. Die zentrale Frage ist, wie die Vorteile von Corporate Venturing am besten realisiert werden können - sowohl für etablierte Unternehmen als auch für Start-ups. Dieser Frage werden Referenten von Großunternehmen, Gründer und Wissenschaftler auf der Schmalenbach-Tagung 2018 intensiv nachgehen. Zudem werden Start-ups die Möglichkeit haben, sich in kurzen Pitches zu präsentieren.



MITWIRKENDE Dr. HEINRICH ARNOLD / CEO / Detecon International | Prof. Dr. MALTE BRETTEL / Lehrstuhl für Innovation und Entrepreneurship (WIN) / Prorektor für Wirtschaft und Industrie / RWTH Aachen | JAN FRICKE / Schmalenbach-Stipendiat und Gründer | Dr. FLORIAN HEINEMANN / Partner / Project A | INGRID HIESINGER / Geschäftsführerin / Revotech GmbH & Co. KG | Prof. Dr. DIRK HONOLD / Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | Prof. Dr. TOBIAS KOLLMANN / Universität Duisburg-Essen | STEFAN KRAUSE / CEO and Founder / Evelozcity | Dr. BERNHARD MOHR / Managing Director / Evonik Venture Capital | Dr. SEBASTIAN SCHÄFER / Geschäftsführer / FinTech Community Frankfurt | UTE WOLF / Mitglied des Vorstands und CFO / Evonik Industries AG | WP StB Prof. Dr. NORBERT WINKELJOHANN / CEO / PricewaterhouseCoopers GMBH WPG



