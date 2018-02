Hamburg - Am 4. März wird in Italien ein neues Parlament gewählt, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Dabei werde die aktuelle sozialdemokratische Regierungskoalition unter Ministerpräsident Paolo Gentiloni und Parteichef Matteo Renzi voraussichtlich viele Stimmen und ihre Mehrheit verlieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...