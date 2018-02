Anokiwave erweitert sein marktführendes Portfolio an mmW 5G-Produkten mit einer neuen IC-Familie, die 3GPP NR-konforme Lösungen unterstützt.



San Diego (ots/PRNewswire) - Anokiwave kündigt heute das nächste Mitglied einer neuen Produktfamilie an, die aus 5G Silicon Quad Core ICs der zweiten Generation besteht, und die, mit dem weltweiten Release des 28 GHz AWMF-0157 IC, 3GPP-konforme Basisstationen möglich macht. Die zweite Generation der IC-Familie ist Teil der strategischen Ausrichtung von Anokiwave. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Kommerzialisierung von 5G mmW-Systemen über siliziumtechnologiebasierte ICs zu ermöglichen.



Der AWMF-0157 deckt den Bereich 26,5 - 29,5 GHz ab, unterstützt vier 4 abstrahlende Elemente und umfasst Gain- und Phase-Steuerung für analoges HF-Beam Steering. Anokiwaves zum Patent angemeldete, in Siliziumtechnologie implementierte IP Blocks ermöglichen kostengünstiges Hybrid-Beamforming mit hoher Energieeffizienz und latenzarmes Beam Steeringtm.



"Es gibt ein enormes Momentum - die Einführung der 5G-Netze bis Ende des Jahres läuft mit Vollgas, und Anokiwave verfolgt eine offensive Strategie, um branchenweit erstmalig mmW 5G-Lösungen mit ICs für 26 GHz, 28 GHz und 39 GHz bereitzustellen", erklärt David Corman, Anokiwave Chief Architect. "Die heute angekündigte neue IC-Familie, die 3GPP-Konformität ermöglicht, ist ein wichtiger Schritt, der es den Netzbetreibern gestattet, die 5G-Abdeckung in beträchtlichem Maße voranzutreiben".



Der AWMF-0157 ist ein hochintegrierter, als Wafer Level Chip Scale Package (WLCSP) gepackter, in Siliziumtechnologie umgesetzter IC, der leicht in den für 28 GHz typischen 5,3 mm-Gitterabstand passt.



Verfügbarkeit:



Anokiwave bietet Evaluierungskits für die unkomplizierte Übernahme der Technologie und Ressourcen an. Die Kits umfassen Platinen mit IC, USB-SPI-Schnittstellenmodul mit Treibern, und alle erforderlichen Kabel. Die Nullserie kann ab Mai 2018 ausgeliefert werden.



Informationen zu Anokiwave:



Anokiwave ist einer der führenden Anbieter von hochintegrierten IC-Lösungen für Kommunikations- und RADAR-Anwendungen, die Active Antenna-gestützte Lösungen im Millimeterwellenbereich benötigen. Anokiwave löst mit seinen kreativen Systemarchitekturen und der optimalen Auswahl von Halbleitertechnologien selbst schwierigste Engineering-Probleme.



Anokiwave hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und betreibt Designzentren in Phoenix, Arizona, und Boston, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie unter www.anokiwave.com.



OTS: Anokiwave newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129739 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129739.rss2



Pressekontakt: Amy Corman amy.corman@anokiwave.com http://mwc.vporoom.com/Anokiwave