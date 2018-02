Wien - Fiera Capital hat eine fast vollständige Schließung des von Starmanager Stefan Böttcher gelenkten Magna New Frontiers Fonds (ISIN IE00B68FF474/ WKN A1H7JG) beschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".Ab dem 28. Februar werde auf alle Anteilskäufe, ungeachtet ob von neuen oder bestehenden Kunden, ein Agio in Höhe von fünf Prozent erhoben. Lediglich bereits laufende Sparpläne seien davon ausgenommen.

